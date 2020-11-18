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Владелец алтайский сети "Киномир" попросил губернатора открыть залы в Новосибирске

, ИА "Амител"
Владелец сети "Киномир" Яков Кац написал письмо губернатору Андрею Травникову
Фото: 2gis

Фото: 2gis

Две российские киносети – "Киномир" и "Киносити", – работающие в Новосибирске, попросили в письме губернатора Новосибирской области Андрея Травникова объяснить, почему правительство остановило работу кинотеатров в торговых центрах. "Киномир" – сеть, принадлежащая известному алтайскому бизнесмену Якову Кацу. Кинозалы расположены в ТРК "Эдем" и ТЦ "Сибирский Молл" – все они попадают под ограничение в работе, пишет НГС.

Авторы послания считают, что залы в ТЦ не более опасны, чем те, что работают в отдельных зданиях. Копии обращения представителей киноиндустрии направлены также главному санитарному врачу по Новосибирской области, в областной УФАС и Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО.

"С нашей точки зрения, это несправедливо, потому что, например, наш кинотеатр имеет возможность обеспечить доступ зрителей без задействования основной галереи ТРЦ. У нас есть вход с улицы. Это первое. Второе – все-таки ограничения, которые введены на посещение кинотеатров в размере 50%, фактически делают залы полупустыми. Да и кинотеатры почти все на сегодня имеют необходимые системы вентиляции, рециркуляция воздуха тут значительно сильнее и лучше, чем в том же общественном транспорте или метро. Ну и такое закрытие фактически убивает киноиндустрию на корню, которая сегодня особенно низкомаржинальная, так как все сильные фильмы перенесены на следующий год", – приводит НГС слова директора компании "Киносити" Валерия Карпова.

26 октября глава Новосибирской области Андрей Травников закрыл все кинотеатры в ТРЦ, запретил работу общепита в ночное время.

Отметим, что в Алтайском крае кинотеатры после локдауна заработали в конце августа. Первой крупной премьерой, которую показали в регионе, стал фильм Кристофера Нолана "Довод". При этом заполняемость залов довольно невысокая. Согласно требованиям Роспотребнадзора, разрешено продавать только 50% от всех мест в зале.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.11.2020 14:09
- гость -

Кому война, а якову наверно мать родна. Еще бы скмдкуна продукты попросил, как одна пернатая

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