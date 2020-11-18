Водитель иномарки устроил ДТП в центре Барнаула и скончался

Mitsubishi Outlander и Nissan Murano "лоб в лоб" столкнулись в Барнауле на проспекте Ленина неподалеку от Старого базара.

Как сообщили "Банкфаксу" в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции, виновником аварии стал 65-летний водитель Mitsubishi, которому, предположительно, стало плохо за рулем.

В связи с резким ухудшением самочувствия пенсионер потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, по которой двигался Nissan под управлением 44-летнего водителя.

Пожилой автолюбитель скончался во время транспортировки в медучреждение в карете "скорой помощи". Причину его смерти устанавливают эксперты.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства аварии.