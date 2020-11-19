"Коварная" яма стала причиной сразу двух аварий на алтайской трассе

Фото: Вячеслав Посталюк / Barnaul 22

Два дорожно-транспортных происшествия произошли на трассе Змеиногорск – Поспелиха в Алтайском крае. В обоих случаях причиной аварий стала "коварная" яма посреди дороги, пишет Barnaul 22.

Как рассказал один из водителей, примерно на десятом километре от Змеиногорска перед селом Саввушка он наехал на выбоину, после чего его машину занесло и выкинуло на отбойник. За несколько минут до этого из-за этой же ямы в кювет улетел и другой автомобиль.

Судя по кадрам с места происшествия, на месте работали сотрудники ДПС. Уточняется, что после аварии дорогу посыпали.

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