"Коварная" яма стала причиной сразу двух аварий на алтайской трассе

Фото: Вячеслав Посталюк / Barnaul 22
Два дорожно-транспортных происшествия произошли на трассе Змеиногорск – Поспелиха в Алтайском крае. В обоих случаях причиной аварий стала "коварная" яма посреди дороги, пишет Barnaul 22.
Как рассказал один из водителей, примерно на десятом километре от Змеиногорска перед селом Саввушка он наехал на выбоину, после чего его машину занесло и выкинуло на отбойник. За несколько минут до этого из-за этой же ямы в кювет улетел и другой автомобиль.
Судя по кадрам с места происшествия, на месте работали сотрудники ДПС. Уточняется, что после аварии дорогу посыпали.
Ранее amic.ru сообщал, водитель иномарки устроил ДТП в центре Барнаула и скончался.
Комментарии
Ох эти ямы.
Какую ответственность понесут дорожники и начальник ГИБДД?
Понесут)))))
пострадавшим нужно написать жалобу на имя начальника ГИБДД с требованием привлечь ответственных за содержание данного участка по КоАП РФ Статья 12.34. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений
2. Те же действия, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
сразу дело сдвинется. правда на рассмотрение жалобы у ГИБДД есть 30 дней, за это время еще не одно ДТП может произойти
Быстрее скорость - меньше кочек.
Не опытные водители. Нельзя вилять при гололёде.