Иномарка снесла забор и долетела до крыши дома в Барнауле

Авария произошла в районе пересечения улиц Фурманова и Власихинской. Кадры с места происшествия опубликовали на странице Barnaul.insta в Instagram.
На них видно, что иномарка протаранила забор, а после этого непостижимым образом передней частью заехала на крышу частного дома.
По словам очевидцев, человек, управлявший транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее amic.ru писал, что выбоина на дороге стала одной из причин двух аварий на алтайской трассе.
Комментарии
Там крутой поворот и нет никаких мер по ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ снижению скорости. Всё как всегда, вот вам знаки, мы типа свою работу сделали.
20.11.2020 09:45
АБОРИГЕН
Там крутой поворот и нет никаких мер по ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ снижению скорости. Всё как всегда, вот вам знаки, мы типа свою работу сделали.
Может причина в алкоголе или по вашему власть в рот налила
20.11.2020 09:45
АБОРИГЕН
Сколько водителей там проезжает и все нормально. В Вашем понимании, лежачие полицейские должны быть установлены на всех улицах через каждые 100 метров!
20.11.2020 09:45
АБОРИГЕН
Если на "меры по принудительному снижению скорости" этот перец заехал бы так же, как вписался в поворот, то, боюсь, он бы вообще на крыше дома оказался.
аборигену пора принудительно снижать скорость испражнения в комментариях на амике )))
Пьяных водителей надо сразу изолировать от общества и в тюрьму. Они опасны для остальных. Надо отобрать навсегда права, в тюрьму и штраф большой предъяаить и пусть восстанавливает забор, дом . Сколько можно нянькаться с такими водилами? Периодически вьезжают в стены то домов, то магазинов . то в заборы.
Всем выше отписавшимся дурачкам советую статистику по этому повороту поднять, прежде чем что-то кукарекать. Хозяин дома на повороте не зря бетонные плиты поставил в свое время напротив дома.
20.11.2020 10:15
АБОРИГЕН
Когда за рулем находится водитель которому наплевать на правила, то он и на перекрестке с кольцевым движением проедет прямо, и будет поворачивать из крайней правой полосы налево, и будет по тротуару ездить. Так причем тут скорость и нарушение ПДД???
20.11.2020 10:15
АБОРИГЕН
На Молодежной-Ядринцева тоже плиты, и тоже по той же причине. Но вопрос-то в другом - как лежачий полицейский поможет тому, кто "залил глазки", снизить скорость? Он на него просто наедет на полном ходу, и получится трамплин.
ЗЫ Называть людей, которые не хамят, а имеют другую точку зрения, дурачками - это просто великолепный стиль ведения дискуссии.
20.11.2020 10:15
АБОРИГЕН
Часто проезжаю данный перекресток и не вижу сложности!
Надо было дождаться светлого времени суток, не убирать ничего. Такие фоточки получились бы для инсты. А так темно, видно плохо, эффект не тот.