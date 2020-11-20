Губернатор Забайкалья "отобрал" самолет у 40 пассажиров ради рабочей поездки

Рейс до Чары из Читы отложили на несколько часов из-за того, что на самолете, предназначенном для пассажирского рейса, отправился губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как пишет "Чита.ру" со ссылкой на одного из пассажиров переназначенного рейса, изначально людям сообщили, что вылет отложен по техническим причинам, однако позднее выяснилось, что на воздушном судне улетел губернатор. Почти 40 пассажирам пришлось дожидаться дополнительного самолета из Иркутска.

В пресс-службе правительства региона объяснили, что Осипов улетел в Каларский район с рабочей поездкой, где собирается осмотреть дороги, объекты культуры и проверить работу центральной больницы.