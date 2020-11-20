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Новости

Губернатор Забайкалья "отобрал" самолет у 40 пассажиров ради рабочей поездки

, ИА "Амител"
Людям пришлось дожидаться следующего борта
Фото: Instagram-аккаунт Александра Осипова

Фото: Instagram-аккаунт Александра Осипова

Рейс до Чары из Читы отложили на несколько часов из-за того, что на самолете, предназначенном для пассажирского рейса, отправился губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как пишет "Чита.ру" со ссылкой на одного из пассажиров переназначенного рейса, изначально людям сообщили, что вылет отложен по техническим причинам, однако позднее выяснилось, что на воздушном судне улетел губернатор. Почти 40 пассажирам пришлось дожидаться дополнительного самолета из Иркутска.

В пресс-службе правительства региона объяснили, что Осипов улетел в Каларский район с рабочей поездкой, где собирается осмотреть дороги, объекты культуры и проверить работу центральной больницы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.11.2020 16:55
- гость -

Дерьмо и в Забайкалье дерьмо.

20.11.2020 16:59
- гость -

Если рейс задержан не из-за поломок, пассажирам надо подать иск к компании

20.11.2020 17:00
- гость -

Давно известно, что они к народу как к скоту относятся. И правильно делают, если народ это терпит.

20.11.2020 17:13
Гость

В любой нормальной стране такой поступок чиновника будет осужден общественностью. Но только не у нас.

Мэра города Лас-Маргаритас в Мексике жестоко наказали за невыполненное обещание. Разгневанные жители привязали его к машине за руки и возили по улицам.

20.11.2020 17:27
- гость -

20.11.2020 17:13
Гость
И после этого стали жить лучше? Вам после окончания школы нужно ехать в бывшую братскую страну. там любят чиновников в мусорных баках катать, и наплевать, что на уровень жизни и коррупцию это не влияет. За то маргиналы довольны.

20.11.2020 17:32
- гость -

надо больше самолетов просто)

20.11.2020 17:55
- гость -

У нормального губернатора работают замы, главы раионов,мэры.

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