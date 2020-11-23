"Росводоканал Барнаул" предлагает профессиональное обслуживание частных сетей

Барнаульский водоканал контролирует работу водопроводных и канализационных сетей города. Их состояние влияет на качество и напор воды, стабильное функционирование системы водоотведения. Но кроме городских сетей водопровода и канализации, в Барнауле много коммуникаций, за которые отвечают их собственники.

Частные трубопроводы также нуждаются в регулярном профессиональном обслуживании. Поэтому сотрудники и партнеры барнаульского водоканала предлагают работы по обследованию коммуникаций, их очистке и промывке.

"Наши специалисты лучше всех знают подземную "жизнь" городских коммуникаций. Этим опытом могут воспользоваться жители Барнаула и пригорода. У нас можно заказать врезку в сети, а также подключение к водопроводу и центральной канализации частного дома, устранение аварий на внебалансовых сетях, определение трассы сетей водопровода, чистку засоров, гидродинамическую промывку и многое другое", – рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере Андрей Звягинцев.

Автопарк "Росводоканала" оснащен современной спецтехникой: строительной, грузовой, дорожной, землеройной, коммунальной, погрузочной и подъемной. Все это обеспечивает возможность проведения работ полного цикла. Стоимость определяют индивидуально, в зависимости от объема и сложности. Предприятие также выдает спецтехнику в аренду.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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