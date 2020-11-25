Марш против капитализма пройдет в Барнауле

Марш и митинг против капитализма организуют в Барнауле. Мероприятие под названием "Анти-кап – Барнаул – 2020" состоится 29 ноября в 12:00. Его устраивает Ленинской коммунистический союз молодежи Алтайского края (ЛКСМ РФ).

Участники стартуют от памятника Ленину напротив краевого суда и пройдут по аллее проспекта. Марш закончится митингом на площади Свободы. В качестве тем мероприятия – критика социально-экономического положения населения, общественно-экономического строя России, а также ситуации в системе здравоохранения в стране.

Организаторы подчеркивают, что марш и митинг согласованы с администрацией. Все участники должны быть в индивидуальных средствах защиты (масках или респираторах).