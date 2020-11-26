Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выдать к Новому году единовременное пособие малоимущим россиянам. Размер помощи должен быть таким же, как и летом на детей, – 10 тысяч рублей, уверен депутат Госдумы. По словам Миронова, 2020 стал самым трудным за последние пару десятков лет.

"Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей", – уточнил депутат в беседе с РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, единовременные выплаты на детей до 16 лет ввел президент Владимир Путин. В июне семьи получили по 10 тысяч рублей. В июле выплаты повторились.

При этом общественники просили правительство оказать такую помощь еще и в августе, чтобы собрать детей в школу. Для этого активисты даже создали на сайте Change.org соответствующую петицию, которая в итоге набрала более 270 тысяч подписей. Однако третьей волны выплат так и не последовало.