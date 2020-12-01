Алтайская путешественница решила добраться на УАЗе до Владивостока

Путешественница из Горно-Алтайска Татьяна Дербень едет за рулем УАЗа по России. Женщина выехала из республиканской столицы в середине ноября, ее конечная цель – Владивосток.

Дербень уже преодолела 3,5 тыс. километров. Позади – Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск. Свой 33-й день рождения путешественница встречала на Байкале.

"Самый главный для меня подарок, который я сделала себе на день рождения, – прокатилась по льду Байкала. Я нашла бухту, где замерз лед. Впервые одна, со страхом небольшим, но я покаталась. Меня эмоции с утра переполняют от этого", – призналась Татьяна.

По словам женщины, она работает в сфере развития банковских сервисов для юридических лиц и сейчас перешла на удаленку. Поэтому может трудиться из любого удобного ей места. А чтобы заполнить время, которое она обычно тратила на работу в офисе, решила отправиться в путешествие. УАЗ выбрала неслучайно, так как летом – в высокий туристический сезон в Горном Алтае – женщина параллельно с основной работой устраивает джип-туры, сообщают "Вести Иркутск".

Во Владивосток Дербень планирует добраться к концу декабря и встретить там Новый год.