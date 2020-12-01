Еще на шести участках дорожной сети краевой столицы появились камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии Барнаула.
Приборы установили в следующих местах:
- пр. Калинина – ул. Ткацкая;
- пр. Ленина, 187 (в районе пешеходного перехода у парка "Солнечный Ветер");
- ул. Юрина, 204в (в районе пешеходного перехода у Дома пионеров);
- ул. Солнечная Поляна, 7;
- ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР;
- пр. Красноармейский – ул. Партизанская.
Также специалисты модернизировали ранее установленный комплекс фотовидеофиксации нарушений на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии.
Комментарии
"Новые дорожные камеры установили на шести участках в Барнауле" это наши деньги там стоят. Это не камеры а кассы по внесению средств. Надо научить камеру распознавать грязные и чистые машины и выписывать штраф.
Ул. 0 лет СССР )))
Теперь мусаров всех в декрет можно отправлять
Молодцы. Хоть что-то начали делать для улучшения ситуации на дорогах края.
Читаешь,как сводки с фронта.
когда повесят камеры напротив галактики - чтобы уроды не обгоняли поток по обочине!?
У автобусников по 3 жизни и по 8 прав
Листик от лопуха закроет номер
1.12.2020 17:20
- гость -
когда повесят камеры напротив галактики
Да не только там!