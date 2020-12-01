Новые дорожные камеры установили на шести участках в Барнауле

Еще на шести участках дорожной сети краевой столицы появились камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии Барнаула.

Приборы установили в следующих местах:

пр. Калинина – ул. Ткацкая;

​пр. Ленина, 187 (в районе пешеходного перехода у парка "Солнечный Ветер");

ул. Юрина, 204в (в районе пешеходного перехода у Дома пионеров);

ул. Солнечная Поляна, 7;

ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР;

пр. Красноармейский – ул. Партизанская.

Также специалисты модернизировали ранее установленный комплекс фотовидеофиксации нарушений на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии.