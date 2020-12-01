В Новосибирске пациент ковидного госпиталя покончил с собой

В Новосибирске покончил с собой пациент областного госпиталя № 2 ветеранов войн, который перепрофилировали для приема больных COVID-19. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в региональном управлении СК отказались комментировать эту информацию. В Министерстве здравоохранения региона также не предоставили сведений об инциденте.

Как уже писал amic.ru, в июне 2020 года в ковидном госпитале Рубцовска обнаружили тело 68-летнего мужчины с признаками суицида. Отмечалось, что течение болезни у него осложнялось наличием рака. Врачи решили перевезти пациента в Барнаул, но вскоре его нашли мертвым.