Тело мужчины с признаками суицида обнаружили в ковидном госпитале в Алтайском крае

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 68-летнего мужчины в реанимации ковидного госпиталя Рубцовска. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Известно, что мужчину, зараженного коронавирусом, доставили в Рубцовск из Горняка. Течение болезни у него осложнялось наличием онкозаболевания. Врачи приняли решение перевезти пациента в Барнаул. Однако спустя некоторое время медики обнаружили мужчину мертвым, с признаками суицида. Предсмертной записки рядом не было.
Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
т.е. посвежее ничего нет?, ну тогда жгите, что в 1913 году произошло
Задержать коронавирус, провести с ним следственные мероприятия и под стражу за доведение до самоубийства! Жаль мужчину.
умер от К- 19(с)- сарказм