Ефремова перевели из СИЗО в колонию под Белгородом

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, перевели из СИЗО в исправительную колонию № 4 Белгородской области.

Как пишет ТАСС, 30 ноября у артиста закончился 20-дневный карантин, на котором он находился в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.

Ранее начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев заявил, что Ефремов сможет основать в колонии "целый центр".

Вечером 8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание на полгода.