В Барнауле запустили автобус для школьников из поселка Сибирская Долина

Родители школьников, которые живут в поселке Сибирская Долина, обратились в администрацию с просьбой решить вопрос с подвозом детей в барнаульские школы. Сделать этого не удавалось из-за того, что маршрут не соответствовал необходимым требованиям.

"В 2020 году ФКУ "Упрдор "Алтай" проведен ремонт участка федеральной трассы А-322 вблизи поселка. На средства, собранные жителями Сибирской Долины, была отсыпана центральная улица в поселке с одноименным названием. Таким образом, удалось привести школьный маршрут в соответствие с требованиями безопасности", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Первый тестовый рейс в школу № 63 состоялся 1 декабря. Планируется, что автобус будет возить 88 детей в школы № 63, 76 и гимназию № 5.

Ранее жители Сибирской Долины жаловались на проблемы с водоснабжением в поселке. Люди блокировали трассу, чтобы привлечь к себе внимание.