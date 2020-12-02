Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок Чуйского тракта в Первомайском районе в четверг, 3 декабря, дважды перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке между ЗАТО Сибирский и садоводством "Горизонт".

Первое ограничение будет действовать на протяжении получаса (с 8:00 до 8:30), второе – три часа (с 12:30 до 15:30). Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле перекроют движение транспорта по участку малого Павловского тракта. Ограничение связано с работами по модернизации канализационного коллектора № 15.