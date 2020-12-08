Житель Алтая ударил полицейского музыкальной колонкой

В селе Майма Республики Алтай правоохранители возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника полиции. Обвинение предъявили 20-летнему местному жителю.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, пьяный молодой человек пришел в гости к своей матери и устроил дебош. Женщина вызвала полицию. Парень не имел особого желания отправляться в отдел, поэтому оказал активное сопротивление стражам порядка. Молодой человек схватил музыкальную колонку, ударил одного из полицейских по голове, после чего сбежал.

Сотрудник МВД получил небольшие травмы, а злоумышленника вскоре задержали. Решается вопрос о заключении сельчанина под стражу.