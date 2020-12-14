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От Versace до Lacoste. "Парфюм Вояж" дарит новогодние скидки на весь ассортимент

, ИА "Амител"
Порадовать себя и близких с выгодой до 60% можно как в отделах сети, так и в интернет-магазине
Фото: clockchok.ru

Фото: clockchok.ru

Сеть магазинов "Парфюм Вояж" с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года объявляет новогоднюю распродажу. На женскую и мужскую парфюмерию, косметику, уходовые средства и другие товары сети действуют скидки до 60%. 

Отделы "Парфюм Вояж" расположены в крупных торговых центрах Барнаула и Бийска. Но у сети есть и собственный интернет-магазин. На заказы онлайн распространяются все акции и распродажи, указанные на сайте и в каталоге. А на товары без акций действует скидка 25% – так же, как у владельцев накопительных дисконтных карт.

На новогодней распродаже в "Парфюм Вояж" удобно сразу и в одном месте купить подарки всем родным и близким. Мама, бабушка, сестра или подруга обрадуются новой помаде, румянам или крему, набору по уходу за лицом, телом или волосами. Отцу, мужу или брату можно приобрести бритвенный набор. Но особенный подарок для любого человека – это духи. Правильно подобранный аромат, упакованный в изящный флакон, напомнит близким о том, насколько они важны для вас.

В интернет-магазине можно забронировать понравившийся товар и забрать его в ближайшем магазине "Парфюм Вояж". Это удобно и безопасно: вы сможете посмотреть ассортимент не выходя из дома и минимизировать контакты с окружающими. Оплатить заказ можно онлайн или при получении – наличными или банковской картой. А те, кто предпочитает оставаться дома, могут оформить доставку СДЭК курьером до двери. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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