Здесь вам не курорт. Что осталось от заброшенной колонии в Шерегеше
Бывшая ИК-4, закрытая в 2020 году рядом с курортной зоной, за шесть лет превратилась в пустующий и постепенно исчезающий объект
08 июля 2026, 07:00, ИА Амител
В Шерегеше, известном прежде всего как горнолыжный курорт, уже несколько лет пустует бывшая мужская исправительная колония строгого режима № 4. На фотографиях, сделанных в июле 2026 года, видно, что объекты на территории продолжают разрушаться: окна в корпусах разбиты, внутри осыпаются стены, а у некоторых зданий обвалилась крыша.
ИК-4 работала в Шерегеше с 1970 года. Решение о ее ликвидации приняли в 2020 году: осужденных перевели в другие учреждения, а сотрудников расформировали или трудоустроили в подразделения уголовно-исполнительной системы. Одной из причин закрытия стало развитие расположенного рядом горнолыжного курорта.
В июне этого года власти Кузбасса сообщили, что земельные участки бывшей колонии переданы в федеральную собственность, а в дальнейшем здесь планируют создать современную туристическую инфраструктуру. Здания ИК-4 не признаны объектами культурного наследия, поэтому сохранять и перестраивать их под гостиницы или туристические объекты не предполагается.
Как спустя шесть лет после закрытия выглядит бывшая колония строгого режима в одном из самых известных курортов Сибири — в нашем фоторепортаже.
08:09:13 08-07-2026
А на чёрной скамье, на скамье подсудимых,
Сидит дочка его и какой-то жиган.
08:18:37 08-07-2026
Подремонтировать и открыть гостиницу "камерного" содержания.
09:22:32 08-07-2026
Да. Сколько эти стены помнят мужеложества. Которого якобы в СССР не было.
10:37:29 08-07-2026
Гость (09:22:32 08-07-2026) Да. Сколько эти стены помнят мужеложества. Которого якобы в ... а ты профи в этих делах)
11:35:20 08-07-2026
олигарх (10:37:29 08-07-2026) а ты профи в этих делах)... А что правда кольнула. Написали плохо о святых для кого то местах. Ой как посмели?
10:08:59 08-07-2026
подновить/подкрасить и норм.
вон тут в комментах сколько несогласных - куда их всех размещать?
фраза "заехать на Шерегеш" заиграет новым смыслом...
11:55:07 08-07-2026
Колония в Шерегеше это памятник культуры строителям коммунизма, энциклопедия тюремной жизни. Издать список всех отсидевших и сотрудников. Сохранить и придать статус особо охраняемой зоны. На ЮНЕСКО не потянет, а для Кузбасса будет значимым объектом.
12:12:21 08-07-2026
вообще делают гостиницу из этого. на любителя с ценами ниже рыночных. И парком развлечений соответствующей тематики. Бизнес пойдет 100%. Я как то посетил станцию сеятель под Нском. Там в музей вагонов поставили современный тюремный вагон в котором по этапу зеков возили на севера. Знаете скоко людей этот вагон посещали и на нарах пиво пили там?
12:16:29 08-07-2026
Решение о ее ликвидации приняли в 2020 году: осужденных перевели в другие учреждения, а сотрудников расформировали или трудоустроили в подразделения уголовно-исполнительной системы. Одной из причин закрытия стало развитие расположенного рядом горнолыжного курорта.
Какая безхозяйственность. Не бросать, а отремонтировать надо было, это ведь готовый дом отдыха. Есть всё+природа. Госпидяааа....
13:16:31 08-07-2026
За 6 лет в таком состоянии? Может там так и было?