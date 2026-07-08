Здесь вам не курорт. Что осталось от заброшенной колонии в Шерегеше

Бывшая ИК-4, закрытая в 2020 году рядом с курортной зоной, за шесть лет превратилась в пустующий и постепенно исчезающий объект

08 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Заброшенная ИК-4 в Шерегеше / Фото: amic.ru

В Шерегеше, известном прежде всего как горнолыжный курорт, уже несколько лет пустует бывшая мужская исправительная колония строгого режима № 4. На фотографиях, сделанных в июле 2026 года, видно, что объекты на территории продолжают разрушаться: окна в корпусах разбиты, внутри осыпаются стены, а у некоторых зданий обвалилась крыша.

ИК-4 работала в Шерегеше с 1970 года. Решение о ее ликвидации приняли в 2020 году: осужденных перевели в другие учреждения, а сотрудников расформировали или трудоустроили в подразделения уголовно-исполнительной системы. Одной из причин закрытия стало развитие расположенного рядом горнолыжного курорта.

В июне этого года власти Кузбасса сообщили, что земельные участки бывшей колонии переданы в федеральную собственность, а в дальнейшем здесь планируют создать современную туристическую инфраструктуру. Здания ИК-4 не признаны объектами культурного наследия, поэтому сохранять и перестраивать их под гостиницы или туристические объекты не предполагается.

Как спустя шесть лет после закрытия выглядит бывшая колония строгого режима в одном из самых известных курортов Сибири — в нашем фоторепортаже.