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Жительница Барнаула более получаса не выпускала с парковки авто с двумя детьми

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, женщина была недовольна тем, что машина заняла ее парковочное место

Автолюбительница заблокировала выезд горожанке с двумя маленькими детьми на парковке возле детского сада на улице Шукшина в Барнауле. По словам женщины, автомобиль занял ее парковочное место.

Видео словесной перепалки владелица заблокированного авто выложила в паблике "Инцидент Барнаул". По ее словам, хозяйка Mitsubishi встала наперерез ее машине якобы из-за того, что место на парковке принадлежит ей. Только спустя полчаса она решила уступить дорогу, чтобы выпустить транспорт.

Как сообщал amic.ru 6 октября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и водителем машины скорой помощи.

По словам очевидцев, во дворе дома по адресу Балтийская, 97, скорая мешала проезду, что возмутило одного из автомобилистов. Тот предъявил претензии водителю неотложки, после чего между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, а затем они начали толкаться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.12.2020 14:49
- гость -

Возле многих детских садов такая проблема, места сейчас дают в детские сады не всегда рядом с домом, ну и некоторые рядом с работой детей в детский сад пристраивают, чтоб успевать до 19:00 забирать, потому что из центра в новостройки можно и не доехать к этому времени с нашими пробками. А вообще надо быть очень смелой чтоб так блокировать машину, можно же нарваться на такого же озлобленного человека и очень сильно пожалеть потом. Ну а по ситуации, просто звонок в ГИБДД, они звонят владельцу, если не дозваниваются присылают эвакуатор.

11.12.2020 14:51
- гость -

Бггг))) у меня назад не работает движение... Ржу нимагу

11.12.2020 14:51
- гость -

Прям нещадно штрафовать надо любителей а-ля "Это мое парковочное место, я тут ставлю всегда". Вот прям чтоб надолго запомнилось. Есть документы на место - не вопрос. Нет - свободны. А то так и посреди проспекта Ленина можно встать и сказать "Я тут занимал, мое место"

11.12.2020 14:55
гость

За удержание с детьми можно и на уголовку нарваться ! Другим "колышкам с цепочками " урок ! Развелось дурачья - мое мое - купи, твое станет. Машин купили на гараж не хватило ума купить. По строительному кодексу машины во дворах на ночь ставить запрещено вообще! Уже и суд прецеденты есть!

11.12.2020 14:57
- гость -

ну на месте мужа "потерпевшей" я бы туда ноченькой темной заглянул...
а на месте кукушки назад не едущей, я бы у нее машину забрал, да еще бы и в таблоид свешал.

11.12.2020 14:59
- гость -

ну машину забирать не стоит, достаточно все колеса спустить один раз

11.12.2020 15:00
- гость -

И буквы-то на номере подходящие... Видать привыкла с*ть на всех с высокой колокольни

11.12.2020 15:06
- гость -

Предлагаю потролить эту сру011. На парковках (во дворе сутра, у Galaxy, Ленты и т.д.) блокируем ей выезд и говорим - "это моя парковка", "у меня машина назад не ездит"

11.12.2020 15:14
- гость -

ну, наверное, номер с буквами "С РУ" - даёт право на любое выкование

11.12.2020 15:15
Нищеброд

Безмозглая курица

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