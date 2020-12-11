Жительница Барнаула более получаса не выпускала с парковки авто с двумя детьми

Автолюбительница заблокировала выезд горожанке с двумя маленькими детьми на парковке возле детского сада на улице Шукшина в Барнауле. По словам женщины, автомобиль занял ее парковочное место.

Видео словесной перепалки владелица заблокированного авто выложила в паблике "Инцидент Барнаул". По ее словам, хозяйка Mitsubishi встала наперерез ее машине якобы из-за того, что место на парковке принадлежит ей. Только спустя полчаса она решила уступить дорогу, чтобы выпустить транспорт.

Как сообщал amic.ru 6 октября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между автомобилистом и водителем машины скорой помощи.

По словам очевидцев, во дворе дома по адресу Балтийская, 97, скорая мешала проезду, что возмутило одного из автомобилистов. Тот предъявил претензии водителю неотложки, после чего между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, а затем они начали толкаться.