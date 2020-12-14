В Барнауле автобус № 110 будет ходить по новому маршруту

Автобусный маршрут № 110 в Барнауле с февраля 2021 года будет ходить по улице Власихинской. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте квартала Лазурный со ссылкой на сообщение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

"С Власихинской можно будет уехать прямо в аэропорт. До "Леруа Мерлен" и ТРЦ "Арена" будет ходить не только 65-й маршрут. Появится ещё один способ (кроме 19, 53 и 29 автобусов) добраться из нашего района на проспект Ленина", — сказано в сообщении.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле по просьбам родителей запустили автобус для школьников из поселка Сибирская Долина.