Экс-глава Октябрьского района Новиков отправился в камеру, несмотря на запрет медиков

14 декабря экс-глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков приступил к отбыванию административного ареста за езду без прав. Юрист Игорь Сарычев с таким решением не согласен, поскольку у него есть документы, которые подтверждают, что Новикову нельзя находиться в камере.

По словам адвоката, Новиков добровольно прибыл в ИВС, где фельдшер провел медицинский осмотр. Специалист выявил у экс-чиновника заболевания, с которыми нельзя отбывать наказание в камере. Это подтвердили и в Каменской ЦРБ, куда Новикова отвезли для повторного обследования, пишет "Банкфакс".

Юрист обратился в суд в надежде на отмену постановления об административном аресте.

Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав.

Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Однако правоохранителей эта история не впечатлила и суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.

Одновременно чиновник обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Последний раз Новиков подал документы на обжалование 20 октября, однако суд отказал ему.

Городские и региональные власти устали от судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября временно исполняющим обязанности лавы Октябрьского района Барнаула стал бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место.