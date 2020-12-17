Экс-глава Октябрьского района Новиков отправился в камеру, несмотря на запрет медиков

14 декабря экс-глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков приступил к отбыванию административного ареста за езду без прав. Юрист Игорь Сарычев с таким решением не согласен, поскольку у него есть документы, которые подтверждают, что Новикову нельзя находиться в камере.
По словам адвоката, Новиков добровольно прибыл в ИВС, где фельдшер провел медицинский осмотр. Специалист выявил у экс-чиновника заболевания, с которыми нельзя отбывать наказание в камере. Это подтвердили и в Каменской ЦРБ, куда Новикова отвезли для повторного обследования, пишет "Банкфакс".
Юрист обратился в суд в надежде на отмену постановления об административном аресте.
Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав.
Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Однако правоохранителей эта история не впечатлила и суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.
Одновременно чиновник обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Последний раз Новиков подал документы на обжалование 20 октября, однако суд отказал ему.
Городские и региональные власти устали от судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября временно исполняющим обязанности лавы Октябрьского района Барнаула стал бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место.
Комментарии
позорник
Ниче, не помрет
Там как на курорте
Амик, уберите картинку, на ползунова санаторий
Занимать кресло главы района он был здоров. Занимать камеру для отбытия наказания- он болен. Нам, наверное, никогда не решить сей запутанный ребус.
Какая камера? Просто комната с кроватями.
Фельдшер выявил у новикова наличие диагноза???
Прям кашпировский отдыхает
По тексту он опять пошел лечиться . Его не пустили в камеру из-за болезни.
Так может ему и управлять автомобилем нельзя из-за болезни.
"заболевания, с которыми нельзя отбывать наказание в камере", ну хорошо, раз нельзя в камере - метлу, лопату в руки и чистить тротуары города от снега!
Привык жить за счет народа! Дармоед и трус!
По словам адвоката, Новиков добровольно прибыл в ИВС, где фельдшер провел медицинский осмотр. Специалист выявил у экс-чиновника заболевания, с которыми нельзя отбывать наказание в камере.
Сколько заплатили фельдшеру?
Ни за что мусорка бывшего нагнули