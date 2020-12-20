Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблема, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Перед большой пресс-конференцией глава государства пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Одна из девушек рассказала президенту, что она медик по образованию и лечила ковидных пациентов на дому.

"Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна", — сказал российский лидер, поблагодарив ее и других молодых людей за их труд.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 948 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,8 миллиона человек, 50 тысяч пациентов скончались.