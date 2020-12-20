Воскресенье, 20 Декабрь, 20:21

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 89,83
-1°


2848377 +28948
Обь
35см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию

, ИА "Амител"
По словам президента, она смогла достаточно быстро отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблема, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Перед большой пресс-конференцией глава государства пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Одна из девушек рассказала президенту, что она медик по образованию и лечила ковидных пациентов на дому.

"Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна", — сказал российский лидер, поблагодарив ее и других молодых людей за их труд.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 948 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,8 миллиона человек, 50 тысяч пациентов скончались.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 266 0
19:28
Мурашко допустил начало вакцинации пожилых людей от коронавируса со следующей недели 0
18:59
В Бийске 16-летняя девушка украла деньги с карты знакомого, находясь с ним в сауне 0
18:32
Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию 0
17:59
Два автомобиля попали в жесткое ДТП в Алтайском крае 2
17:31
Собянин: острый период борьбы с COVID-19 закончится через несколько месяцев 1
16:59
В Алтайском крае с трассы в кювет слетел пассажирский автобус 0
16:31
Россиянкам предложили платить зарплату за материнство 12
15:59
Автомобилисты предупреждают о плохой видимости на алтайских трассах 0
15:30
Почти 29 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
14:57
80 снегоуборочных машин задействовали в Барнауле для борьбы с последствиями снегопада 4
14:28
Рубцовчанина оштрафовали за незаконное увольнение беременной 2
13:59
Эксперт рассказал, как избавиться от бытовой техники и не получить штраф 2
13:29
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
12:54
Барнаулец хотел заработать на бирже и лишился 2 млн рублей 12
12:28
Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки надо вовремя остановить 5
11:55
215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 1
11:23
В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского 4
10:51
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 5
10:20
78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет 8
09:38
Адвент-календарь amic.ru. Расхламляем шкафы 2
09:05
Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года 3
08:35
Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной 10
08:05
Жителя Рубцовска осудили за незаконное увольнение беременной женщины 0
07:41
Ах вы, кудри, мои кудри. Самые модные прически 2021 года 2
07:26
22.12.2020. Что предсказала Ванга о "пяти двойках" и стоит ли бояться этого дня? 5
07:03
Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги Барнаула в 2021 году 9
06:33
Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце 1
06:02
Снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 20 декабря 0
23:34
Такой день. Подарки для девочки-блогера и очень плохой дом пенсионерки 1
22:29
Интерпол проверит происхождение иконы, которую подарили Лаврову в Сараеве 5
21:31
Как в сказке. В Москве BMW столкнулся с русской печкой 3
20:21
Житель Республики Алтай сломал жене челюсть за то, что она застала его с другой 1
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 265 0
19:12
Алтайского золотодобытчика осудили за незаконный оборот драгметаллов 0
18:40
Попова допустила завершение пандемии коронавируса к весне 0
18:09
Жительница Бийска насмерть забила соседку куском мяса 1
17:49
В Италии на зимние праздники объявили общенациональный карантин 0
17:10
Жительница Барнаула рассказала о бабушке, которая живет в разваливающемся доме 15
16:49
Кондуктор бийского автобуса без сожаления нарушила масочный режим 5
16:08
Кабмин выделил 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоэтажках 0
15:11
Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей на новогодние выплаты 3
14:45
Четыре пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
14:22
Шестилетняя россиянка попала в список самых дорогих блогеров по версии Forbes 14
13:43
Более 11 млрд рублей направили на выплаты семьям с детьми в Алтайском крае за год 1
13:10
В Подмосковье наручники спасли жизнь полицейскому 1
12:42
В АКЗС в первом чтении приняли закон о выплатах на жилье для детей-сирот 2
12:10
Помпео назвал Россию врагом США 11
11:49
Популярный фитнес-блогер завалил подарками девочку из Барнаула 10
11:21
216 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.