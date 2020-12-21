Барнаульцы помогают пенсионерке, которая живет в разваливающемся доме

Жители Барнаула начали помогать пенсионерке, о которой ранее рассказали в СМИ и социальных сетях. Люди приносят ей дрова, продукты и технику.

Напомним, о женщине, которая живет в разваливающемся доме, рассказала одна из подписчиц сообщества "Инцидент Барнаул". Условия, в которых проживает пенсионерка, повергли неравнодушную горожанку в шок и она попросила пользователей социальных сетей о помощи.

Люди уже принесли женщине продукты, мобильный телефон, телевизор и дрова, для того чтобы топить печь.

"Оказалось, что у нас очень много людей, готовых помочь незнакомому человеку. Просто так, без показухи, от чистого сердца. Большое вам за это спасибо. Вы сделали для нее настоящее новогоднее чудо", – написали пользователи соцсетей.