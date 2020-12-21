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Новости

17-летняя девочка с синими волосами пропала в Барнауле. Обновлено

, ИА "Амител"
20 декабря она ушла из дома и не вернулась

Фото: vk.com/la_altay

17-летняя девочка пропала в Барнауле. Поиски несовершеннолетней начал поисковый отряд "Лиза Алерт".

Согласно информации в сообществе отряда в социальной сети "ВКонтакте", 20 декабря девочка ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы до плеч, синие, глаза карие. Одета в черную куртку.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Как ранее писал amic.ru, 13-летний школьник из Барнаула сбежал из дома, чтобы погулять по Москве. Мальчик купил билет на поезд Абакан – Москва и отправился в путешествие, однако транспортные полицейские разослали ориентировку на подростка, так что уехать далеко ему не удалось.

UPD

Найдена. Жива

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.12.2020 11:23
- гость -

Если обращаетесь за помощью в розыске к гражданам, то зачем ретушировать глаза?
Эти фото предоставляются с разрешения родителей для поиска. Значит все законно и не нарушает права несовершеннолетнего.

21.12.2020 11:27
- гость -

Да, я тоже этого не понимаю. Найди того, не знаю кого. Если только напугать людей, А НЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОИСКУ, то тогда понятно

21.12.2020 11:31
- гость -

21.12.2020 11:27
- гость -

Тупо капсить ума хватает, по ссылке пройти - не хватает.

21.12.2020 11:32
- гость -

что за привычка подростков (в данном случае девушку) называть девочками и мальчиками

21.12.2020 11:38
- гость -

что за привычка подростков (в данном случае девушку) называть девочками и мальчиками

Так драматичнее!

21.12.2020 11:43
гость

21.12.2020 11:31
- гость -
21.12.2020 11:27
- гость -
Тупо капсить ума хватает, по ссылке пройти - не хватает.

Хватает. Но там регистрироваьтся надо. Во первых.
Там можно смотреть,а в статье нет? Во вторых.
Не надо грубить в комментах, умник. В третьих.

21.12.2020 11:49
- гость -

21.12.2020 11:43
гость
Хватает. Но там регистрироваьтся надо.

Почему-то у меня реги не требует.

там можно смотреть,а в статье нет?

Амик - СМИ. ВК - соцсеть.

Не надо грубить в комментах, умник.

На форумах за капсы сразу банят.

21.12.2020 11:50
- гость -

не нужно там регистрироваться, я спокойно зашла

21.12.2020 11:58
- гость -

объем информации всегда печалит в таких объявлениях!!!

откуда ушла? какой район? время примерное? может у кого в.записи есть в этом районе.
школа/колледж, где училась? может спросишь у сына, дочери с этой школы/колледжа
что-нить расскажут ...

а так рост, вес как помогут?

21.12.2020 12:06
- гость -

21.12.2020 11:31
- гость -

по ссылке информации 0
ушла из дома и все

21.12.2020 12:27
- гость -

с синими - бунтарка значит, не такая как все, сама ушла наверное.
вон Мотузная с розовыми ходила и че вытворяла.

21.12.2020 12:30
- гость -

Исаенко и Битнер с темными волосами ходили, а вытворяли еще похлеще

21.12.2020 12:32
- гость -

ждем первого идиота, который пошутит про сауну.

21.12.2020 12:35
- гость -


21.12.2020 11:31
- гость -
Если такой умный, тогда объясни, зачем публикуют фото в СМИ и просят о помощи, если потом еще нужно выискивать информацию о разыскиваемом? Это по принципу: ходишь показываешь фото ретушированное и говоришь, а зайдите там где-нибудь на сайт и посмотрите нормальное фото с пояснениями... Вот тогда вы и услышите о своих умственных способностях все, что люди думают!

21.12.2020 12:42
- гость -


21.12.2020 12:35
- гость -
это к депутатам вопрос. может, их возбуждают детские фото.

21.12.2020 13:05
- гость -

12:27
- гость -
с синими - бунтарка значит, не такая как все, сама ушла наверное.
вон Мотузная с розовыми ходила и че вытворяла.
---
Помню такую, она ещё детей американского сенатора сглатывала и жаловалась Трошину, что ей противно. Потом в американскую тьрьму загремела.

21.12.2020 13:12
- гость -

Вы если уж подаёте информацию .то подавайте полную , а то выходит : пойди туда - ни знаю куда , найди то - ни знаю что .

21.12.2020 13:13
- гость -

Шарятся всю ночь по городу, не удивительно, что пропадают.

21.12.2020 13:17
- гость -


21.12.2020 13:05
- гость -
она Швейка не читала: в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит».

21.12.2020 13:22
- гость -


21.12.2020 13:05
- гость -

12:27
- гость -
с синими - бунтарка значит, не такая как все, сама ушла наверное.
вон Мотузная с розовыми ходила и че вытворяла.
---
Помню такую, она ещё детей американского сенатора сглатывала и жаловалась Трошину, что ей противно. Потом в американскую тьрьму загремела.

Ну это же была Бутина, шпионка-неудачница.

21.12.2020 14:40
- гость -


21.12.2020 11:32
- гость -

что за привычка подростков (в данном случае девушку) называть девочками и мальчиками
Зоофилы так ещё и собачек любимых называют. Вместо нормального и общепринятого кобель и сука.

21.12.2020 16:45
- гость -

17 лет. Уже девушка,

21.12.2020 16:55
- гость -

17 лет. Уже девушка,

Насчет девушки с синими волосами сомнения... хм...

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