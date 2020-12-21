17-летняя девочка с синими волосами пропала в Барнауле. Обновлено

Фото: vk.com/la_altay

17-летняя девочка пропала в Барнауле. Поиски несовершеннолетней начал поисковый отряд "Лиза Алерт".

Согласно информации в сообществе отряда в социальной сети "ВКонтакте", 20 декабря девочка ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы до плеч, синие, глаза карие. Одета в черную куртку.

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Как ранее писал amic.ru, 13-летний школьник из Барнаула сбежал из дома, чтобы погулять по Москве. Мальчик купил билет на поезд Абакан – Москва и отправился в путешествие, однако транспортные полицейские разослали ориентировку на подростка, так что уехать далеко ему не удалось.

UPD

Найдена. Жива