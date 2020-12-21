Более 100 машин чистят улицы Барнаула от снега 21 декабря

На уборке дорог Барнаула от снега 21 декабря МБУ "Автодорстрой" задействует до 104 единиц техники. 24 машины привлечены от сторонних организаций.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ручной очистке тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта задействовано 147 рабочих.

Всего в ночь с 20 на 21 декабря силами дорожников с дорог убрано более 4,6 тысячи кубометров снега, а на обработку дорожного покрытия ушло 443 тонны песчано-соляной смеси. В работах было задействовано 133 единицы снегоуборочной техники.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказаться от личного автотранспорта и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.