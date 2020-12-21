В минувшие выходные в Барнауле прошла конференция партии "За правду", давшая старт к подготовке большой выборной кампании 2021 года. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партии из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.
Амбициозные планы
Делегацию из Москвы возглавил первый зампредседателя партии "За правду" Александр Казаков. Председатель движения Захар Прилепин не смог прилететь в Барнаул, однако записал видеообращение к участникам конференции. Прилепин отметил важность сибирских земель для России: "Сибирь – точка силы, место для России важнейшее, мистическое, здесь великая Россия и началась. Тут она и спасалась. Все помнят, как сибирские полки заслонили собой Москву и разбили гитлеровцев в 1941-м".
По словам Прилепина, партия "За правду" начинает работу по формированию общефедеральной, горизонтальной, проактивной, силовой гражданской конструкции. Она понадобится для того, чтобы "не дать раскачать ситуацию в России, ввергнуть ее в бездну гражданской войны и нищеты".
Александр Казаков в своем вступительном слове отметил, что партия была создана недавно, в феврале 2020 года. Однако за этот короткий срок сумела решить несколько важных задач. Во-первых, стала узнаваемой на региональном уровне. Во-вторых, сумела провести в Рязанскую областную думу своего представителя. Это значит, что "За правду" сможет участвовать осенью 2021 года в думских выборах, не собирая подписи избирателей. В-третьих, за несколько месяцев партия Захара Прилепина создала сеть региональных отделений, которые нацелены на участие в местных выборах. В частности, в Алтайском крае в следующем году партия ставит задачу-минимум: пройти в состав регионального Заксобрания и создать там фракцию (т. е. набрать не менее 5% голосов). Кстати, "За правду" примет участие в выборах во все 39 Законодательных собраний, которые намечены на следующий год. Отметим, что для этого партии придется собирать подписи в свою поддержку.
Что касается федеральной кампании будущего года, то партия намерена выдвинуть кандидатов в Госдуму по всем одномандатным округам. Задача-минимум – провести в состав парламента 10 человек.
"Надо воевать, а не строить глазки"
Первый зампредседателя партии Александр Казаков отдельно остановился на идеологии движения: чем партия "За правду" отличается от иных политических сил в стране.
"Все думские партии – это фракции одной и той же партии (ЕР), и программа у них общая на всех. Важно, как идеи сформулированы, и важно, как они встроены в дорожную карту, в которой также указаны сроки исполнения. Страна находится в политическом застое, несмотря на принятие поправок в Конституцию и призывы президента запустить политическую систему по-новому – она не запускается, – констатировал Казаков. – Мы не будем врать ни в формулировках, ни в обещаниях. Сейчас мы готовим новую версию нашей программы – она будет короче и радикальнее. Ее положения будут сформированы исходя их главного посыла: Россия находится на войне. А если мы на войне, надо воевать, а не "строить глазки". Против нас сейчас идет война, и если мы на эту войну не явимся, мы исчезнем".
На мероприятии было сказано, что уже в феврале-марте партия намерена открыть свой федеральный предвыборный штаб. Далее будут запущены межрегиональные штабы. Что касается региональных штабов, то сейчас идет обучение их членов по различным направлениям: партийному строительству, подготовке и участию в выборах, работе со СМИ и соцсетями.
Первые достижения
Председатель регионального отделения в Алтайском крае Кирилл Конев отметил хорошие перспективы партии в Сибири: "Огромное число наших соотечественников разделяют консервативные ценности "За правду", которые являются внутренним стержнем, сакральным ядром граждан России. Это дает партии огромный рычаг для агитации сторонников и конечной победы".
По словам Конева, он не исключает, что в ходе думской кампании 2021 года в Алтайском крае могут повториться события, которые произошли в Белоруссии, где оппозиция попыталась захватить власть. Важно не допустить столкновений между гражданским населением, считает председатель реготделения: "Недавно, в ноябре, в Барнауле прошел слет молодых комсомольцев, они шли по главному проспекту города и скандировали ряд провокационных лозунгов. Например: "Рабочим – винтовки, буржуям – веревки". Что это, если не экстремизм? А ведь это представители не самой радикальной политпартии. Да и до выборов еще почти год. Что же нас может ждать в следующем сентябре?"
Вместе с тем Кирилл Конев отметил и первые результаты, которых достигла партия в Алтайском крае. Так, еще в начале декабря реготделение "За правду" обратилось к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. "Судя по тому, что мэр так и не подписал постановление, он к нам прислушался. Это радует, особенно в условиях пандемии, когда реальные доходы населения сокращаются", – констатировал Конев.
Комментарии
Правда - это ложь, свобода - рабство и т.д.
Очередной спойлер ЕР...
Очередной думан для быдла.
21.12.2020 13:31
- гость -
Да. Не надо по поводу этих псевдопартий питать каких либо иллюзий. Все они создаются чтобы сбить с толку, распылить голоса избирателей и не создавать проблем едросовскому большинству на выборах. А Прилепин обычна проститутка, как Жириновский, Зюганов, Познер и прочая компания.
Прилепин это не тот который военный преступник? Не его ли менты прихватили в машине, за оказанием интересных услуг его корешу?
"...горизонтальной, проактивной, силовой гражданской конструкции. Она понадобится для того, чтобы "не дать раскачать ситуацию в России, ввергнуть ее в бездну гражданской войны и нищеты".
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Дык это не "За правду", это "Чёрная сотня" получается.
партия родина еще была, сейчас главный космонавт
Когда бюджет РФ будет равнозначен бюджету США, тогда все эти партии нафиг не нужны будут. Тогда денег хватит и на социальные программы, и на военные программы.
Все эти партии и партейки были созданы в 90-е и 00-е годы чтобы создать видимость демократии в РФ для Запада. Сейчас нужно наполнять наш бюджет до уровня ЕС и США, и тогда достаточно будет двух партий: капиталистов и социалистов, которые будут этот бюджет распределять в зависимости от количества мест в Госдуме.
Будут грабить.
вот соглашусь с АбореГеной все эти партии те-же яйца только вид с боку
А вы не заметили? Когда нация терпит унижение она скатывается к фашизму
в Северной Корее тоже 4 партии дружно удовлетворяют несменяемого...
Очередные пытаются прорваться к госкормушке
По мне лучше довериться Н.Н. Платошкину, чем Прилепину.
13:43 АБОРИГЕН "Прилепин обычна проститутка"
Вот те на! Прилепин же кореш с Навальным . Вы как-то определитесь, то топите за Навального, а тут такое слово - "проститутка"
13:43 АБОРИГЕН "Прилепин обычна проститутка"
Вот те на! Прилепин же кореш с Навальным . Вы как-то определитесь, то топите за Навального, а тут такое - "проститутка"
21.12.2020 22:17
almas
Аборигейка уже запутался в методичках.