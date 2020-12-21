Среда, 23 Декабрь, 14:31

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,35
€ 92,07
-4°


2906503 +0
Обь
33см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

"Правда" будет прирастать Сибирью: партия Прилепина назвала цели на 2021 год

, ИА "Амител"
Движение становится все более узнаваемым, постепенно наращивая число сторонников
Фото: zapravdu.org

Фото: zapravdu.org

В минувшие выходные в Барнауле прошла конференция партии "За правду", давшая старт к подготовке большой выборной кампании 2021 года. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партии из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.

Амбициозные планы

Делегацию из Москвы возглавил первый зампредседателя партии "За правду" Александр Казаков. Председатель движения Захар Прилепин не смог прилететь в Барнаул, однако записал видеообращение к участникам конференции. Прилепин отметил важность сибирских земель для России: "Сибирь – точка силы, место для России важнейшее, мистическое, здесь великая Россия и началась. Тут она и спасалась. Все помнят, как сибирские полки заслонили собой Москву и разбили гитлеровцев в 1941-м".

По словам Прилепина, партия "За правду" начинает работу по формированию общефедеральной, горизонтальной, проактивной, силовой гражданской конструкции. Она понадобится для того, чтобы "не дать раскачать ситуацию в России, ввергнуть ее в бездну гражданской войны и нищеты".

Александр Казаков в своем вступительном слове отметил, что партия была создана недавно, в феврале 2020 года. Однако за этот короткий срок сумела решить несколько важных задач. Во-первых, стала узнаваемой на региональном уровне. Во-вторых, сумела провести в Рязанскую областную думу своего представителя. Это значит, что "За правду" сможет участвовать осенью 2021 года в думских выборах, не собирая подписи избирателей. В-третьих, за несколько месяцев партия Захара Прилепина создала сеть региональных отделений, которые нацелены на участие в местных выборах. В частности, в Алтайском крае в следующем году партия ставит задачу-минимум: пройти в состав регионального Заксобрания и создать там фракцию (т. е. набрать не менее 5% голосов). Кстати, "За правду" примет участие в выборах во все 39 Законодательных собраний, которые намечены на следующий год. Отметим, что для этого партии придется собирать подписи в свою поддержку.

Что касается федеральной кампании будущего года, то партия намерена выдвинуть кандидатов в Госдуму по всем одномандатным округам. Задача-минимум – провести в состав парламента 10 человек.

"Надо воевать, а не строить глазки"

Первый зампредседателя партии Александр Казаков отдельно остановился на идеологии движения: чем партия "За правду" отличается от иных политических сил в стране.

"Все думские партии – это фракции одной и той же партии (ЕР), и программа у них общая на всех. Важно, как идеи сформулированы, и важно, как они встроены в дорожную карту, в которой также указаны сроки исполнения. Страна находится в политическом застое, несмотря на принятие поправок в Конституцию и призывы президента запустить политическую систему по-новому – она не запускается, – констатировал Казаков. – Мы не будем врать ни в формулировках, ни в обещаниях. Сейчас мы готовим новую версию нашей программы – она будет короче и радикальнее. Ее положения будут сформированы исходя их главного посыла: Россия находится на войне. А если мы на войне, надо воевать, а не "строить глазки". Против нас сейчас идет война, и если мы на эту войну не явимся, мы исчезнем".

На мероприятии было сказано, что уже в феврале-марте партия намерена открыть свой федеральный предвыборный штаб. Далее будут запущены межрегиональные штабы. Что касается региональных штабов, то сейчас идет обучение их членов по различным направлениям: партийному строительству, подготовке и участию в выборах, работе со СМИ и соцсетями.

Первые достижения

Председатель регионального отделения в Алтайском крае Кирилл Конев отметил хорошие перспективы партии в Сибири: "Огромное число наших соотечественников разделяют консервативные ценности "За правду", которые являются внутренним стержнем, сакральным ядром граждан России. Это дает партии огромный рычаг для агитации сторонников и конечной победы".

По словам Конева, он не исключает, что в ходе думской кампании 2021 года в Алтайском крае могут повториться события, которые произошли в Белоруссии, где оппозиция попыталась захватить власть. Важно не допустить столкновений между гражданским населением, считает председатель реготделения: "Недавно, в ноябре, в Барнауле прошел слет молодых комсомольцев, они шли по главному проспекту города и скандировали ряд провокационных лозунгов. Например: "Рабочим – винтовки, буржуям – веревки". Что это, если не экстремизм? А ведь это представители не самой радикальной политпартии. Да и до выборов еще почти год. Что же нас может ждать в следующем сентябре?"

Вместе с тем Кирилл Конев отметил и первые результаты, которых достигла партия в Алтайском крае. Так, еще в начале декабря реготделение "За правду" обратилось к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. "Судя по тому, что мэр так и не подписал постановление, он к нам прислушался. Это радует, особенно в условиях пандемии, когда реальные доходы населения сокращаются", – констатировал Конев.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.12.2020 13:25
- гость -

Правда - это ложь, свобода - рабство и т.д.

21.12.2020 13:31
- гость -

Очередной спойлер ЕР...

21.12.2020 13:41
- гость -

Очередной думан для быдла.

21.12.2020 13:43
АБОРИГЕН

21.12.2020 13:31
- гость -
Да. Не надо по поводу этих псевдопартий питать каких либо иллюзий. Все они создаются чтобы сбить с толку, распылить голоса избирателей и не создавать проблем едросовскому большинству на выборах. А Прилепин обычна проститутка, как Жириновский, Зюганов, Познер и прочая компания.

21.12.2020 13:55
- гость -

Прилепин это не тот который военный преступник? Не его ли менты прихватили в машине, за оказанием интересных услуг его корешу?

21.12.2020 14:24
Павсекакий

"...горизонтальной, проактивной, силовой гражданской конструкции. Она понадобится для того, чтобы "не дать раскачать ситуацию в России, ввергнуть ее в бездну гражданской войны и нищеты".
-----
Дык это не "За правду", это "Чёрная сотня" получается.

21.12.2020 14:35
-гость-

партия родина еще была, сейчас главный космонавт

21.12.2020 14:43
Гость

Когда бюджет РФ будет равнозначен бюджету США, тогда все эти партии нафиг не нужны будут. Тогда денег хватит и на социальные программы, и на военные программы.

21.12.2020 15:19
Гость

Все эти партии и партейки были созданы в 90-е и 00-е годы чтобы создать видимость демократии в РФ для Запада. Сейчас нужно наполнять наш бюджет до уровня ЕС и США, и тогда достаточно будет двух партий: капиталистов и социалистов, которые будут этот бюджет распределять в зависимости от количества мест в Госдуме.

21.12.2020 15:40
ааааааааа

Будут грабить.

21.12.2020 15:42
- гость -

вот соглашусь с АбореГеной все эти партии те-же яйца только вид с боку

21.12.2020 15:43
- гость -

А вы не заметили? Когда нация терпит унижение она скатывается к фашизму

21.12.2020 15:59
- гость -

в Северной Корее тоже 4 партии дружно удовлетворяют несменяемого...

21.12.2020 16:10
Гость

Очередные пытаются прорваться к госкормушке

21.12.2020 21:19
Doka

По мне лучше довериться Н.Н. Платошкину, чем Прилепину.

21.12.2020 22:16
- гость -

13:43 АБОРИГЕН "Прилепин обычна проститутка"

Вот те на! Прилепин же кореш с Навальным . Вы как-то определитесь, то топите за Навального, а тут такое слово - "проститутка"

21.12.2020 22:17
almas

13:43 АБОРИГЕН "Прилепин обычна проститутка"

Вот те на! Прилепин же кореш с Навальным . Вы как-то определитесь, то топите за Навального, а тут такое - "проститутка"

22.12.2020 08:52
- гость -

21.12.2020 22:17
almas

Аборигейка уже запутался в методичках.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
14:16
В Барнауле пассажирский автобус врезался в столб, уходя от поезда 0
14:08
"Готовимся к наихудшему сценарию". Томенко о третьей волне ковида 3
13:56
Экс-главу алтайского центра туризма обвиняют в хищении средств на спасательный пост 0
13:41
Виктор Томенко ответил на вопрос о массовой вакцинации от ковида 0
13:25
Главный ледовый городок Бийска могут не доделать к Новому году 0
13:10
Томенко анонсировал строительство новых спорткомплексов и ледовых дворцов на Алтае 5
13:03
Ожидания и реальность. Более половины россиян не получат новогоднюю премию 0
12:53
Томенко рассказал, во сколько обойдется обновление общественного транспорта 5
12:45
В управление российской полиции внедрят сотрудников ФСБ 19
12:31
Барнаулец воровал деньги у своей матери, чтобы делать ставки в букмекерских конторах 0
12:15
Газовики спишут пени абонентам, оплатившим долги до конца декабря 0
12:02
Виктор Томенко назвал главное испытание уходящего года 10
11:46
ГИБДД Барнаула предупреждает водителей о рисках из-за морозов 0
11:31
Барнаульский участковый помог сельским жителям вернуть водоснабжение 10
11:25
Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом 4
11:13
За три месяца безработица в Алтайском крае снизилась на 11% 13
11:00
Вокруг Алтая за 60 минут. Увлекательное путешествие по железной дороге края 7
10:49
Баскетболисты "Барнаула" выиграли матч Суперлиги-2 в Липецке 0
10:36
Еще 215 заражений коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 1
10:31
Больше 100 единиц техники работают на дорогах Барнаула 23 декабря 1
10:19
Больше половины россиян надеются, что 2021 год будет лучше 2020 11
10:05
Барнаулец несколько дней тщательно готовился к краже, но забыл о существовании камер 13
09:58
Госдума приняла закон о минимальной цене на сигареты 11
09:46
До -50. В Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах в Сибири 10
09:33
Адвент-календарь amic.ru. Составляем меню на новогодний вечер 0
09:18
Около 12 млн рублей направили на ремонт районной поликлиники в Алтайском крае 1
09:05
Сортировщик мусора в Ульяновске спас от смерти кота, которого выкинули на свалку 6
08:45
Прянички-бараночки. Что вам известно о вкусных и полезных лакомствах? Тест-игра 0
08:14
В рубцовском отделе МВД обнаружили труп полицейского с огнестрельным ранением 38
08:00
Упс, ошибочка. Почему в Барнауле снесут капитально отремонтированный многоквартирный дом 18
07:47
Леонид Слуцкий приехал на Алтай 3
07:33
"Нельзя просто разрубить узел проблем, приходится все просчитывать" – спикер АКЗС 13
07:17
Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогоднюю ночь и праздники 15
07:01
Проверь себя. Исследования на антитела к COVID-19 стали дешевле 4
06:50
Колючий вопрос. Откуда елки попадают на базары Барнаула и страдают ли леса 9
06:36
Возьми быка за рога. Поздравления с Новым годом 2021 2
06:20
Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России 39
06:04
Сильный снег и штормовой ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае 23 декабря 1
23:50
Такой день. Увольнение депутата за "прогулы" и жилье для алтайских ветеранов 0
23:19
Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве гражданской жены 2
22:44
Свыше 100 млн рублей направили на ремонт 25 спортзалов в школах Алтайского края 0
22:18
Более 1,4 тыс. мутаций коронавируса выявили в России 0
21:47
Бийчанин получил более 17 лет колонии за сексуальное насилие над малолетней девочкой 2
21:18
Путин подписал закон о праве бывшего президента на пожизненное сенаторство 1
20:46
Почти 150 единиц снегоуборочной техники выведут в ночь на 23 декабря в Барнауле 1
20:17
ФНС расширит список активов, за которые россиянам надо отчитываться 1
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 268 0
19:16
13% работников Алтайского края выбрали электронные трудовые книжки 4
18:46
Дмитрий Песков поставил диагноз Алексею Навальному 20
18:20
10-балльные пробки сковали Барнаул 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.