В минувшие выходные в Барнауле прошла конференция партии "За правду", давшая старт к подготовке большой выборной кампании 2021 года. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партии из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.

Амбициозные планы

Делегацию из Москвы возглавил первый зампредседателя партии "За правду" Александр Казаков. Председатель движения Захар Прилепин не смог прилететь в Барнаул, однако записал видеообращение к участникам конференции. Прилепин отметил важность сибирских земель для России: "Сибирь – точка силы, место для России важнейшее, мистическое, здесь великая Россия и началась. Тут она и спасалась. Все помнят, как сибирские полки заслонили собой Москву и разбили гитлеровцев в 1941-м".

По словам Прилепина, партия "За правду" начинает работу по формированию общефедеральной, горизонтальной, проактивной, силовой гражданской конструкции. Она понадобится для того, чтобы "не дать раскачать ситуацию в России, ввергнуть ее в бездну гражданской войны и нищеты".

Александр Казаков в своем вступительном слове отметил, что партия была создана недавно, в феврале 2020 года. Однако за этот короткий срок сумела решить несколько важных задач. Во-первых, стала узнаваемой на региональном уровне. Во-вторых, сумела провести в Рязанскую областную думу своего представителя. Это значит, что "За правду" сможет участвовать осенью 2021 года в думских выборах, не собирая подписи избирателей. В-третьих, за несколько месяцев партия Захара Прилепина создала сеть региональных отделений, которые нацелены на участие в местных выборах. В частности, в Алтайском крае в следующем году партия ставит задачу-минимум: пройти в состав регионального Заксобрания и создать там фракцию (т. е. набрать не менее 5% голосов). Кстати, "За правду" примет участие в выборах во все 39 Законодательных собраний, которые намечены на следующий год. Отметим, что для этого партии придется собирать подписи в свою поддержку.

Что касается федеральной кампании будущего года, то партия намерена выдвинуть кандидатов в Госдуму по всем одномандатным округам. Задача-минимум – провести в состав парламента 10 человек.

"Надо воевать, а не строить глазки"

Первый зампредседателя партии Александр Казаков отдельно остановился на идеологии движения: чем партия "За правду" отличается от иных политических сил в стране.

"Все думские партии – это фракции одной и той же партии (ЕР), и программа у них общая на всех. Важно, как идеи сформулированы, и важно, как они встроены в дорожную карту, в которой также указаны сроки исполнения. Страна находится в политическом застое, несмотря на принятие поправок в Конституцию и призывы президента запустить политическую систему по-новому – она не запускается, – констатировал Казаков. – Мы не будем врать ни в формулировках, ни в обещаниях. Сейчас мы готовим новую версию нашей программы – она будет короче и радикальнее. Ее положения будут сформированы исходя их главного посыла: Россия находится на войне. А если мы на войне, надо воевать, а не "строить глазки". Против нас сейчас идет война, и если мы на эту войну не явимся, мы исчезнем".

На мероприятии было сказано, что уже в феврале-марте партия намерена открыть свой федеральный предвыборный штаб. Далее будут запущены межрегиональные штабы. Что касается региональных штабов, то сейчас идет обучение их членов по различным направлениям: партийному строительству, подготовке и участию в выборах, работе со СМИ и соцсетями.

Первые достижения

Председатель регионального отделения в Алтайском крае Кирилл Конев отметил хорошие перспективы партии в Сибири: "Огромное число наших соотечественников разделяют консервативные ценности "За правду", которые являются внутренним стержнем, сакральным ядром граждан России. Это дает партии огромный рычаг для агитации сторонников и конечной победы".

По словам Конева, он не исключает, что в ходе думской кампании 2021 года в Алтайском крае могут повториться события, которые произошли в Белоруссии, где оппозиция попыталась захватить власть. Важно не допустить столкновений между гражданским населением, считает председатель реготделения: "Недавно, в ноябре, в Барнауле прошел слет молодых комсомольцев, они шли по главному проспекту города и скандировали ряд провокационных лозунгов. Например: "Рабочим – винтовки, буржуям – веревки". Что это, если не экстремизм? А ведь это представители не самой радикальной политпартии. Да и до выборов еще почти год. Что же нас может ждать в следующем сентябре?"

Вместе с тем Кирилл Конев отметил и первые результаты, которых достигла партия в Алтайском крае. Так, еще в начале декабря реготделение "За правду" обратилось к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. "Судя по тому, что мэр так и не подписал постановление, он к нам прислушался. Это радует, особенно в условиях пандемии, когда реальные доходы населения сокращаются", – констатировал Конев.