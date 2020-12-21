Рабочий насмерть разбился упав со "Старого моста" в Барнауле

СК по Алтайскому краю начал проверку по факту гибели рабочего, который упал со "Старого моста". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 17 декабря. 27-летний рабочий упал с объекта и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.