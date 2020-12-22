Два ДТП на ж/д переездах произошло в Алтайском крае за три дня

Сразу две аварии на железнодорожных переездах произошли за три дня на территории Алтайского края, сообщили amic.ru в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Так, 22 декабря в 10:40 на переезде 518 км участка Урываево – Панкрушиха водитель легковушки вопреки запрещающему сигналу выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Столкновения избежать не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших.

"ДТП стало вторым на данном переезде за минувшие три дня, – уточнили в ЗСЖД. – 19 декабря в 5:40 (мск) произошло аналогичное происшествие".

В общей сложности в Алтайском крае автомобилисты попали в ДТП на железнодорожных переездах в 2020 году четыре раза.

Так, в июле пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погибли два человека. Еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.