Два ДТП на ж/д переездах произошло в Алтайском крае за три дня

Сразу две аварии на железнодорожных переездах произошли за три дня на территории Алтайского края, сообщили amic.ru в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
Так, 22 декабря в 10:40 на переезде 518 км участка Урываево – Панкрушиха водитель легковушки вопреки запрещающему сигналу выехал на пути перед приближающимся локомотивом. Столкновения избежать не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших.
"ДТП стало вторым на данном переезде за минувшие три дня, – уточнили в ЗСЖД. – 19 декабря в 5:40 (мск) произошло аналогичное происшествие".
В общей сложности в Алтайском крае автомобилисты попали в ДТП на железнодорожных переездах в 2020 году четыре раза.
Так, в июле пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погибли два человека. Еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Комментарии
Вот мне интересно, чем думают водители??? Ну неужели 10 минут ожидания стоят того гемора, который они нажили себе?
Про каждого дурнопахнущего водятла теперь пишите?
22.12.2020 16:27
- гость -
Кинь ссылочку где про тебя написали.
22.12.2020 16:27
- гость -
Надо почаще и побольше писать про раздолбаев - водителей, может другие задумаются, что ПДД не просто так написаны!
1640. Полностью согласен.
Надо почаще и побольше писать про раздолбаев - водителей, может другие задумаются, что ПДД не просто так написаны!
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это при условии, что раздолбаи заходят сюда и читают написанное. А если нет? На площадь с рупором выйдешь? Или по квартирам пойдешь с пропагандой?
22.12.2020 16:33 обиделся что ли?