Второй пожарный скончался после страшного ДТП с поездом

Фото: "Инцидент Барнаул"
Число жертв аварии с участием поезда и пожарной машины в Тальменском районе увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Предварительной причиной случившегося в ГУ МЧС России по Алтайскому краю называют неисправность тормозной системы. Точный вердикт вынесут после экспертизы.
Появившаяся в Сети видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП, косвенно подтверждает эту версию. На кадрах видно, что автомобиль почти не снизил скорость перед столкновением.
Как ранее писал amic.ru, в машине находились четыре человека. Еще двое пожарных получают медицинскую помощь в больнице.
Комментарии
Каждый день погибают в авто авариях. Вчера ехал из Горного до Барнаула. Из встречного потока раз пять выруливали лихачи.