Законодательная власть в Алтайском крае в минувшем году активно приспосабливалась к ковидным реалиям. Это отмена и перенос сессий, проведение заседаний в дистанционном и частично удаленном формате, а также довыборы в АКЗС по новым правилам. Парламентариям пришлось реагировать на все быстрее, оперативнее принимать законопроекты, которые учитывали бы интересы населения и бизнеса.

Заксобрание в следующем году отработает только до сентября, затем пройдут выборы нового созыва регионального парламента. Председатель АКЗС Александр Романенко подвел итоги 2020-го и рассказал amic.ru, почему нельзя было увеличить маткапитал и детские пособия больше, чем на скромные 4%, для чего оппозиция занимается популизмом и зачем россиянам трехдневное голосование, когда уйдет пандемия. Также спикер ответил на вопрос, нужны ли Алтайскому краю нынешние депутаты Госдумы.

Мы создали электронный парламент

– Александр Алексеевич, как вы оцениваете работу парламента в уходящем году? Что удалось сделать? Как ковид повлиял на планы законодателей?

– Без сомнения, год получился особенный, и Заксобрание оперативно реагировало на вызовы времени. Мы старались при принятии своих решений учитывать баланс интересов всех слоев населения, государства и общества. Конечно, ковид сильно повлиял на характер работы парламента. Потребовалось вводить дополнительные меры поддержки экономики и людей, существенно трансформировать бюджет, осваивать дистанционный способ работы. Тем не менее все запланированное – выполнено.

В этом году АКЗС приняло свыше 100 региональных законов, и каждый из них по-своему важен. Могу назвать несколько ключевых. Так, на территории края ввели дополнительный налог на профессиональный доход, или, как его иногда называют, налог для самозанятых. За полгода, прошедших с тех пор, в качестве самозанятых зарегистрировались 8500 человек – это очень значимая цифра.

Также депутаты внесли изменения, призванные оказать поддержку малому и среднему бизнесу региона. Речь идет о применении патентной системы. Этот закон при условии грамотного подхода способен минимизировать налоговую нагрузку.

Кроме того, Заксобрание приостановило взимание курортного сбора в Алтайском крае до конца этого года. А с 1 января 2021 года установило его на минимально возможном уровне – 30 рублей с человека. Это должно помочь санаториям привлечь больше отдыхающих.

Парламентарии приняли ряд актов, направленных на поддержку семей с детьми. Например, мы решили продлить действие программы регионального маткапитала до 2024 года. Кроме того, депутаты расширили возможности его использования.

Еще одна важная мера социальной поддержки – единовременная выплата детям войны в честь юбилея Победы. Деньги получили примерно 130 тысяч жителей края.

Добавлю, что не все вопросы, поднятые избирателями, АКЗС может решить самостоятельно. Довольно значительная их часть относится к полномочиям федерального парламента. Поэтому активно выступаем с законодательными инициативами: в этом году направили в Госдуму четыре таких проекта.

Резюмируя, могу сказать, что Заксобрание делало все, чтобы из-за последствий ковида не пострадала экономика, а также жители Алтайского края.

– Большая часть сессий АКЗС в 2020-м прошла в дистанционном формате. Как вам такая форма работы? Уступает ли она традиционным подходам? Останется ли что-то от дистанта в деятельности парламента на постоянной основе?

– Депутатский корпус вынужден был адаптироваться к реалиям пандемии. Особенность парламента состоит в том, что его решения, важные для населения, принимаются коллективно, публично и в ходе дискуссии. Как вы понимаете, особенности борьбы с вирусом, требование изоляции максимально этому препятствовали. Поэтому мы фактически создали "электронный" парламент, еще весной перевели большинство форм работы на режим конференц-связи и электронного обмена информацией. В режиме видеоконференции сегодня проходят не только сессии, но и комитеты, фракции, установочные совещания. Это позволяет в том числе некоторым депутатам буквально с больничной койки полноценно участвовать в работе.

В некоторых случаях новые формы работы даже оказались более удобными, когда можно практически мгновенно виртуально собрать любую конфигурацию для общения.

Безусловно, аппарату АКЗС было тяжело все выстроить, но я прекрасно вижу, что это подтолкнуло к освоению новых технологий, многое останется и дальше в нашей работе.

Особого повода для гордости нет

– Как вы оцениваете недавно принятый краевой бюджет? В чем его принципиальное отличие от предыдущих?

– Проект закона был сформирован на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2021 год. Безвозмездные поступления средств, как вы знаете, ко второму чтению были существенно увеличены – на 16,3 млрд рублей. Кстати, мы увеличили прогноз и по собственным доходам более чем на 1 млрд рублей. Это стало возможно благодаря ожидаемому росту поступлений акцизов на ГСМ.

Очень важный, на мой взгляд, показатель – мы из года в год прирастаем по собственным доходам: первоначальный план на 2020 год составлял 56,8 млрд рублей, в 2021 году мы планируем получить 59,4 млрд рублей, на 4,6% больше. Это хорошая тенденция. Но чтобы экономика региона была привлекательна, нам необходимо еще усилить динамику роста, чтобы выделяться среди соседей. Задача хоть и сложная, но принципиально важная.

При формировании бюджета была предусмотрена индексация зарплаты – для тех, кто подпадает под действие указов президента (на 4,3% с 1 января), а также бюджетников из других категорий (на 4,3% с 1 октября).

Еще один примечательный факт – индексация ежемесячных денежных выплат ветеранам труда до 640 рублей, труженикам тыла и жертвам политических репрессий до 620 рублей с 1 июля 2021 года. Данные ЕДВ не индексировались с 2014 года.

Также будут проиндексированы с 1 января ежемесячное пособие на ребенка и региональный материнский капитал. Он составит 57 603 рубля. По-прежнему бюджет будет компенсировать отдельным категориям граждан затраты на ЖКУ.

Предусмотрено увеличение размера ЕДВ и на предоставление мер социальной поддержки педагогам – до 2160 рублей и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, – до 920 рублей.

В следующем году мы вновь выплатим по 1000 рублей на подготовку к школе для тех учеников, кто раньше имел право на бесплатное питание.

В целом мы сохранили в 2021 году социальную направленность бюджета (это 74% от всех расходов), несмотря на непростую социально-экономическую обстановку.

– Если подробнее остановиться на величине детских пособий, выплат ветеранам, труженикам тыла и жертвам политических репрессий: они были проиндексированы на размер официальной инфляции. Есть у края возможность сделать добавку более существенной?

– Для ответа на этот вопрос нужно учитывать два фактора. Во-первых, бюджет на 2021 год принят с максимальным дефицитом. Больше его мы не можем сделать по закону. Уверен, привлекать же кредиты можно, только если мы видим впереди увеличение доходов, которое позволит нам вернуть долги. Во-вторых, более чем наполовину он сформирован за счет трансфертов. Если упростить – за счет федеральных денег. Это во многом определяет все наши желания по увеличению тех или иных статей. И поверьте, наверное, почти по каждой статье расходов можно задать вопрос: почему она растет не так быстро, как нам хотелось бы? Поэтому формирование бюджета в условиях Алтайского края – это всегда некий компромисс между сохранением или ростом социальных обязательством и направлением ресурсов на развитие.

Мне уже приходилось говорить, что ко второму чтению фракции и комитеты АКЗС внесли 103 поправки и предложения. Уверен, что все они – вполне разумные и никаких партийно-политических предубеждений у меня к этим поправкам нет. Я бы, что называется, не глядя проголосовал бы за все эти поправки, если бы у нас была возможность их финансово обеспечить. Но общая сумма предложенных ко второму чтению поправок составила более 13 млрд рублей, а собственные доходы краевого бюджета, которыми в отличие от целевых федеральных трансфертов мы можем сами относительно свободно распоряжаться, выросли только на 1 млрд.

В этой ситуации у депутатов всегда непростой выбор: повысить выплаты какой-то одной категории, но на более существенную сумму или нескольким категориям, но на тот самый официальный уровень инфляции. А какие-то категории вообще остаются без повышения, например, у нас на следующий год не предусмотрена индексация зарплаты госслужащих.

Поэтому особого повода для гордости, от того что мы несколько лет не имели возможности повысить ЕДВ для льготников, а сейчас увеличили на официальный уровень инфляции, у нас нет. Но и провести более весомую индексацию этой категории, забрав при этом деньги из других не менее значимых социальных статей, на мой взгляд, было бы не совсем верно.

Тем более что я могу назвать и другие категории, выплаты которым также возросли только на 4%, – это ЕДВ для сельских специалистов и педагогических работников, это и зарплата "неуказным" категориям бюджетников, и пособие на ребенка.

Хотелось бы нам и здесь обеспечить опережающий рост? Да! Но есть ли на это ресурсы и чем надо ради этого пожертвовать – вот в чем вопрос!

Поэтому можно, условно говоря, и на 20% увеличить, но за счет каких средств исполнять? Да, прибавка в несколько десятков рублей для отдельного человека это совсем немного, а для бюджета в сумме это почти 100 млн рублей в год.

И есть еще фактор, который надо учитывать. Ежемесячные денежные выплаты для ветеранов труда – это лишь одна из льгот, предусмотренных нашим законодательством. Исторически она появилась в период печально известной "монетизации льгот", и по своей экономической сути – это не просто деньги, а некая компенсация имевшихся у ветеранов до 2005 года "натуральных льгот".

Поэтому говоря о сумме ЕДВ, надо учитывать и те расходы, которые она должна компенсировать. Да, ЕДВ у нас с 2014 года не росла. Но, например, и стоимость льготного проездного, который, как предполагается, может быть приобретен ветераном на средства от ЕДВ, увеличилась за это время незначительно (2015 год – 300 рублей, с 2017 года – 330 рублей). Кроме того, я напомню, что, например, в 2008 году сумма ЕДВ выросла не на проценты, а сразу в три раза – со 150 до 450 рублей. К тому же ветераны труда сохраняют право на компенсацию части стоимости услуг ЖКХ.

Что же касается мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (субсидий, компенсаций), предоставляемых льготным категориям граждан, а также семьям с невысокими доходами, то их размер напрямую зависит от действующих цен и тарифов и увеличивается по мере роста платы за ЖКУ. За последние пять лет размеры субсидий и компенсаций здесь в среднем увеличились более чем на 35%. И общий объем средств на эти цели сопоставим с расходами на выплату ЕДВ.

Популизм, или Дать "всем и каждому"

– Оппозиция, кстати, индексации соцвыплат восприняла как заигрывание с электоратом перед выборами. Что думаете на данный счет?

– Полагаю, это заявляют исключительно те, кто не поддержал при голосовании бюджет края, и кто фактически, получается, оказался против данной индексации. Как и против массы других необходимых для населения решений, заложенных в главный краевой финансовый документ. Заигрыванием с электоратом, на мой взгляд, является то, когда человек против принятия нужных, реальных, может, не очень популярных решений, но который постоянно публично озвучивает фантастические предложения по раздаче миллиардов рублей из бюджета. Эти предложения идут у людей на ура, но которые никогда реально не могут быть реализованы просто исходя из физических возможностей региона.

Я убежден, что реальная политика не приемлет инфантилизма из разряда "дать всем и сразу": поднять в два раза зарплату учителям и медикам и одновременно снизить налоги. Что есть здравого в этом подходе – стремление помочь людям. Но с опытом понимаешь, что насытить пять тысяч человек пятью хлебами дано не всем. И тогда есть два варианта развития. Инфантилизм переродится в политический популизм, когда требуют ровно того же "всем и каждому", но знают, что это невозможно. Или эволюционировать в скрупулезный поиск баланса и одновременно поэтапного развития.

Как бы ни хотелось, ни в политике, ни в экономике, ни развитии общества нельзя одним махом разрубить этот узел шашкой. Приходится просчитывать: надевать очки, класть с одной стороны все нормы действующие, а с другой – чистый лист и писать новые. Потом спорить с коллегами, снова писать, общаться с людьми, вникать в практику и снова переписывать все заново.

– Следующий год, судя по всему, в экономическом плане будет едва ли проще. Есть ли у края возможность самостоятельно оказать адресную помощь социально уязвимым слоям населения? Или вся надежда только на федералов?

– Нужно понимать, что возможности существенно увеличивать эти статьи расходов у нас ограничены. Ведь кроме социальной политики бюджет должен обеспечивать и нормальное функционирование экономики, инвестиционные расходы.

В бюджете предусмотрена адресная помощь социально незащищенным гражданам. Хотя в целом надо понимать, что в настоящее время основной массив помощи оказывается безадресно, по категориям.

Как я уже говорил, по ряду позиций мы смогли обеспечить хоть и небольшой, но рост мер социальной поддержки. Но поскольку краевой бюджет мы принимаем исходя из своих возможностей, то помощь федерального бюджета будет хорошим подспорьем. Пока, наверное, никто не может однозначно сказать, появятся ли в следующем году какие-то внеплановые социальные выплаты для населения, как это было в текущем.

Готовы подкорректировать, но позже

– Как вы считаете, могли ли краевые власти сделать больше для предпринимателей, находящихся на ЕНВД? Некоторые бизнесмены считают недостаточными те меры налоговой поддержки, которые одобрил региональный парламент.

– ЕНВД был введен как компромиссная мера в 2003 году, когда государство не могло в полной мере контролировать налогооблагаемую базу и исполнение налогоплательщиками своих функций по учету доходов и расходов. Учитывая то, что федеральный бюджет уже принят, предпринимателям не стоит рассчитывать на сохранение "вмененки".

На ноябрьской сессии АКЗС депутаты поддержали внесение изменений в закон "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения". Предполагаем, что часть тех, кто был на "вмененке", перейдут как раз на патент. Теперь значительно расширен перечень видов деятельности для применения патентной системы. В отношении объектов розничной торговли и общепита максимальная разрешенная площадь торгового зала увеличена до 150 кв. м, снижен размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД). Также увеличено количество территориальных групп, где действует патент, с четырех до шести. При этом для населенных пунктов, имеющих численность менее 500 человек (таких поселений в крае 990) установлены размеры ПВГД меньше на 2/3, чем, допустим, в Барнауле.

Кроме того, альтернативой ЕНВД является налог на профессиональный доход, который действует в Алтайском крае с 1 июля 2020 года. Сейчас налоговая служба, краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, уполномоченный по защите прав предпринимателей консультируют, как перейти на другие специальные налоговые режимы.

Нам при решении этой дилеммы было важно учесть интересы как предпринимателей, так и местных бюджетов, которые пополнялись как раз за счет ЕНВД. Мы предполагаем и дальше продолжать работу по совершенствованию системы налогообложения в интересах бизнеса. Не исключаю, что будем вносить поправки в законопроект и в 2021 году. Для этого необходимо проанализировать полученные результаты.

Конечно, раздаются и голоса тех, кто говорит: "А давайте снизим ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН), для тех, кто переходит на нее впервые – с ЕНВД". Но, позвольте. Как тогда быть с теми, кто давно работает по этой схеме? Им тоже давать льготу? А если нет, то на каком основании это делать для новичков? Понимаете, момент очень непростой. Мы готовы в следующем году еще раз вернуться к этому вопросу и, возможно, что-то подкорректировать, но пока все должно заработать в таком виде, как есть сейчас.

Странные американцы

– Как относитесь к идее трехдневного голосования, которое теперь смогут применять и на выборах в Алтайском крае?

– Не буду скрывать, что сентябрь – не самый подходящий месяц для голосования в Алтайском крае, удобнее был бы март или декабрь. В начале осени пенсионеры еще находятся на дачах, сельское население работает в огородах. Отсюда и низкая активность избирателей.

С другой стороны, вот смотрю я на странных американцев – политический цикл у них длится уже полгода, все избирают, избирают, избирают, а решение до сих пор не принято.

Поэтому нужно основываться на демократическом принципе – дайте мне удобное время, чтобы проголосовать, не загоняйте меня на участок исключительно в воскресенье. В сентябре на довыборах в АКЗС "досрочка" шла 10 дней – по-моему, это удачный пример. Люди приходили в любой день, когда им удобно, хоть утром, хоть вечером.

Понятно, что до сентября 2021 года еще далеко, и все будет зависеть от эпидобстановки, но в целом, полагаю, три дня, заложенные на голосование, это нормально – и с пандемий, и без нее.

Парламент – не набор номенклатурных фамилий

– Впереди выборы в краевой парламент и Госдуму. Чего ждете от этих избирательных кампаний? Как вы видите свое политическое будущее, если говорить не о планах, а о стремлениях?

– Очень бы хотел, чтобы в Госдуме в следующем созыве сохранился нынешний работоспособный корпус депутатов от Алтайского края. Эти люди уже всему научились и реально помогают своему региону.

Что касается Заксобрания, в АКЗС пойдут далеко не все действующие депутаты. Это не секрет. Уже сейчас мы проводим определенную работу, анализируем возможности народных избранников, их эффективность.

Необходимо, чтобы будущий краевой парламент отвечал запросам избирателей, а не просто был набором номенклатурных фамилий. Депутатами должны становиться профессионалы в своей деятельности, а также лидеры общественного мнения на своих территориях. И тут бы я не делил парламентариев по политической ориентации.

Сегодня в нашем Законодательном собрании сохраняется политический баланс. Широко представлена оппозиция, идет дискуссия, любые предложения обсуждаются и выносятся на голосование. С другой стороны, это не превращается в какофонию: можно промитинговать, так ничего и не предприняв. В региональном парламенте есть ответственная сила, принимающая решения. Если говорить о "Единой России", то она планирует не только сохранить то большинство, что имеет сейчас, но и упрочить преимущество.

Остановка плановой помощи пошла во вред

– Почему Алтайский край так тяжело прошел вторую волну коронавируса этой осенью? Были ли здесь допущены какие-то ошибки? Или сложностей было не избежать по объективным причинам?

– Вторая волна коронавируса в Алтайском крае осенью прошла тяжелее первой потому, что произошло наслоение с сезонными респираторными и другими хроническими заболеваниями. При этом похожие процессы происходили и в других регионах станы, однако в Алтайском крае это началось немного раньше.

Да, такой взрывной рост заболеваемости стал чрезвычайно сложным испытанием для всей системы здравоохранения – для поликлиник, бригад скорой помощи, аптек и т.д. За несколько недель эту ситуацию все же удалось переломить.

Общая смертность во время второй волны коронавируса подросла из-за его сочетания с другими заболеваниями: внебольничная пневмония, онкозаболевания и т.д., что потребовало ускорить начало оказания плановой медпомощи и диспансеризации населения, к которым приступили с 14 декабря. То есть сыграло в том числе и свою негативную роль именно приостановление плановой помощи. Есть целый ряд тяжелых заболеваний, которые требуют постоянного внимания.

Тем не менее считаю, что грубых ошибок в организации помощи больным коронавирусом не было, но более пристальное внимание нужно уделять лечению других заболеваний.

Мы с напряжением сейчас ждем третьей волны. Вот-вот ожидается приход в регион гриппа, как себя при этом поведет ковид, никто не знает, поэтому еще раз призываю: давайте соблюдать все меры предосторожности! Нужно задуматься, как мы проведем новогодние праздники, длинные зимние каникулы – все это так или иначе повлияет на дальнейшую ситуацию.

Министра к стенке не ставили

– Пандемия – это кризис. А в кризис обнажаются все недостатки и слабые места. Какой отпечаток пандемия наложила на работу краевых властей: изменился ли характер работы с правительством? Возникли ли какие-то сложности? Насколько кабмин замкнул на себя управление: депутаты как-то могли влиять на принятие оперативных решений?

– Отдам должное своим коллегам-депутатам. Они не стали проявлять ненужную принципиальность и лишний раз напрягать правительство, не стали пользоваться своим правом – каждый день вызывать на ковер министра здравоохранения и "ставить его к стенке".

Ключевой структурой в период пандемии стал краевой оперативный штаб. Представители парламента входят в него на постоянной основе. Кроме того, многих депутатов привлекали для работы по тем или иным вопросам. Поэтому мы, безусловно, активно участвовали в выработке решений. И, соответственно, вы это могли наблюдать, парламент оперативно принимал решения, необходимые для поддержки усилий правительства по борьбе с пандемией.

Парламентарии еще в начале эпидемии передали свои служебные автомобили в помощь врачам, создали фонд при отделении "Единой России". В него, кстати, вносили деньги представили всех политпартий и фракций, не только единороссы. Всего удалось собрать более 10 млн рублей.

Пандемия, конечно, наложила отпечаток на работу краевых властей. И вопрос здесь не в том, что пришлось перейти на новые электронные формы работы, а в том, что практически все социальные, экономические, бюджетные решения пришлось принимать с оглядкой на борьбу с вирусом. Постоянно власть стояла на грани, с одной стороны, сохранить жизни людей, ввести какие-то жесткие меры, направить ресурсы именно на борьбу с ковидом, с другой – сохранить экономику, не обделить деньгами текущую деятельность региона, поддержать производство.

Список памяти

– В этот тяжелый год, наверное, у каждого от ковида пострадал или даже ушел из жизни кто-то из знакомых. Да и весь край потерял многих заслуженных и известных людей. Есть ли у вас свой такой же "список"?

– 2020-й действительно был тяжелым. И я не делил бы утраты этого года на "от ковида" и "не из-за ковида". Смерть всегда не вовремя.

Под конец года ушел из жизни председатель Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин. Выдающийся человек, он был очень внимательным, порядочным, глубоко вникал в проблемы и прикладывал все силы для поиска решения. Это стало большой потерей и для Алтая, и для Сибири.

В этом году скончался бывший ректор АГМУ Владимир Брюханов. Авторитетный ученый, замечательный педагог, человек-эпоха – он руководил медуниверситетом 26 лет.

Прискорбно, но этот год ознаменован смертями многих известных медиков края – почетного профессора медуниверситета Валерия Киселева, легендарного акушера Ивана Брусенцова, замечательного травматолога Игоря Деева, главврача "стройгазовской" горбольницы № 4 Николая Гулла, чьим именем теперь названо учреждение, и, к сожалению, многих других.

В этом году скончались председатель совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин, ветеран строительной отрасли Владимир Белоусов, почетный гражданин Алтайского края Павел Гуков, писатель Иван Кудинов, руководитель ансамбля "Алтай" Александр Березиков, художник Анатолий Штань, агроном Иван Горшков, журналистка и альпинистка Валентина Буняева, диктор и телеведущий Сергей Марков…

Уход любого человека – трагедия. Чем более он заметен, тем больше думаешь о том, сколько он дел он не успел сделать, сколько открытий не совершил, сколько книг не написал, сколько спектаклей не поставил.

Прививку буду делать

– Что вы думаете насчет эффективности отечественной вакцины против коронавируса? Будете ли ее сами ставить, когда появится такая возможность? Как полагаете, когда мы все сможем вернуться к обычной, "доковидной" жизни?

– Мое твердое убеждение, что вакцинироваться – надо. В этом году в АКЗС многие поставили прививки от гриппа. Если хотим победить ковид, есть только два пути – либо переболеть, либо вакцинироваться. Но если ждать, пока все 100% переболеют, сколько людей мы можем потерять? Поэтому буду агитировать коллег прививаться, и, конечно, сам поставлю прививку какой-то из разработанных нашими учеными вакцин.

Предварительная эффективность отечественной вакцины – 91,4%. Это превышает эффективность многих зарубежных аналогов.

Считаю, что мы вернемся к обычной жизни к тому времени, когда не менее 70% населения получит иммунитет. Скорее всего, это может произойти к концу следующего года.

– В завершение разговора давайте сделаем небольшой блиц: я задам несколько вопросов, на которые вы постараетесь ответить максимально коротко.

– Событие года?

– Это 75-летие Победы. День Победы – наш главный российский и в том числе семейный праздник.

– Человек года?

– Однозначно, медицинские работники – врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры, лаборанты.

– Закон 2020-го?

– Бюджет. Может, прозвучит банально, мы его каждый год принимаем, но уникальность на этот раз в том, что именно в этих условиях смогли принять такой прогрессивный бюджет.

– Открытие года?

– Человеческая взаимопомощь. Я не представлял масштабов, в которых люди могут помогать друг другу. Этот кризисный год научил нас взаимовыручке, благотворительности и волонтерству, а еще этот год заново открыл нам глаза на то, что надо ценить в жизни в первую очередь семью, близких, здоровье. Ну а с точки зрения научных открытий – конечно, вакцина от COVID-19.

– Подвиг года?

– То, что происходит сейчас в ковидных госпиталях в любой точке мира. И этот подвиг совершается сейчас, каждую минуту. Он и индивидуальный, и общий одновременно. И мы можем только сказать спасибо.

– Урок года?

– Объединение всех сил ради общей победы, в данном случае – над пандемией. Только вместе можно справиться с глобальной проблемой.

– Надежда года?

– Что когда-нибудь это кризисное время закончится. Желательно пораньше. Желаю, чтобы все были живы и здоровы, а 2021 год оказался значительно легче.