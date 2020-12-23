В Барнауле пассажирский автобус врезался в столб, уходя от поезда

Подписчики сообщества Barnaul 22 рассказали о ДТП с участием пассажирского автобуса. К счастью, пассажиров в салоне не было.

Автобус 37-го маршрута врезался в столб.

"По словам очевидцев, водитель проигнорировал знак "Стоп" перед железнодорожным переездом, тем временем на пути появился маневровый состав. Хорошо, что пассажиров в салоне не было, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что пассажирский автобус слетел в кювет в Алтайском крае. По информации очевидцев, авария произошла на трассе Новоалтайск – Барнаул. В комментариях отметили, что речь идет об автобусе, едущем по маршруту Бийск – Барнаул.