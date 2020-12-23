В Барнауле пассажирский автобус врезался в столб, уходя от поезда

Подписчики сообщества Barnaul 22 рассказали о ДТП с участием пассажирского автобуса. К счастью, пассажиров в салоне не было.
Автобус 37-го маршрута врезался в столб.
"По словам очевидцев, водитель проигнорировал знак "Стоп" перед железнодорожным переездом, тем временем на пути появился маневровый состав. Хорошо, что пассажиров в салоне не было, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Ранее amic.ru писал о том, что пассажирский автобус слетел в кювет в Алтайском крае. По информации очевидцев, авария произошла на трассе Новоалтайск – Барнаул. В комментариях отметили, что речь идет об автобусе, едущем по маршруту Бийск – Барнаул.
Комментарии
Теперь по объявлению.
Ого, медь почти пятихатку стоит!
Губер, ну и что? Стоит ли далее думать про повышение оплаты за проезд в ОТ??? Убьют полный салон и не заметят. Потому что либо не выспались, либо угашеные травой муравой...
23.12.2020 15:02
Итальянец
Ого, медь почти пятихатку стоит!
Проснулся. Ты ее найди вначале, чистую.
а еще с Аборигеном спорили, вот он, рейсовый ПАЗик
23.12.2020 17:21
- гость -
И чем он тебе не пришёлся? Это не СССР-овкий пазик, а новый росийский.