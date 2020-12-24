"Динамо-Алтай" в третий раз подряд обыграло лидера первенства

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" в третий раз подряд выиграли у "Чебоксар". Поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против лидера состоялся в Барнауле 23 декабря и завершился трудной победой хозяев льда со счетом 2:1.

Подопечные Александра Усачева быстро забросили первую шайбу. Уже на третьей минуте Владислав Мурашов реализовал первое численное большинство барнаульцев – 1:0. Следующий гол болельщики увидели лишь в начале третьего периода. На 43-й минуте вторую шайбу в ворота гостей отправил Денис Лудцев.

В середине заключительной двадцатиминутки нападающий "Чебоксар" Максим Приступлюк сократил отставание в счете. Больше заброшенных шайб зрители на трибунах "Титов-Арены" не увидели. Трудная победа барнаульцев – 2:1.

Напомним, ранее 20 и 21 декабря "Динамо-Алтай" дважды уверенно выиграло у "Чебоксар" с результатами 5:0 и 6:3. Барнаульцы остались на втором месте, но сократили отставание от "Чебоксар" до трех очков.

24 декабря команды проведут в Барнауле заключительный поединок четырехматчевой серии. Эта игра станет последней для обеих команд в 2020 году. Встреча начнется в 19 часов. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте ХК "Динамо-Алтай".