Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда поставит вакцину от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он сообщит сам", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Напомним, что во время большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Алтайского края, сообщил, что пока не привился от коронавируса. При этом он пообещал пройти вакцинацию "как только это станет возможно".
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет подтвердили во время экспертизы.
За последние сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3 млн человек, 54 тысячи пациентов скончались.
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