Владимир Путин пообещал обязательно поставить прививку от коронавируса

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что пока не вакцинировался от коронавируса. Президент сделал такое заявление, отвечая на вопрос из Алтайского края. Его задала главный редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол. По словам Путина, он поставит вакцину, "как только это станет возможным".

Также президент подчеркнул, что отечественная вакцина – полностью безопасна, и пообещал, что в начале 2021 года в стране появятся "миллионы доз вакцины".

Как уже сообщал amic.ru, 15 декабря Минздрав РФ заявил, что вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России.

Напомним, тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки.