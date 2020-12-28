Президент России Владимир Путин решил поставить прививку от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что обязательно это сделает. Он сказал, что будет прививаться, что принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", – сказал Песков.
Ранее Песков уже говорил о том, что глава государства сам сообщит, когда решит поставить себе вакцину. Во время большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Алтайского края, сообщил, что пока не привился от коронавируса.
Комментарии
Может про путина комментарии и не принимать - если их удаляют, а только от его подельников принимать?!
Да много чего он сказал, но в основном врал и врал в глаза людям!
Может и поставит, только что, пустышку, от которой ни чего не будет. Поставил бы народную, глядишь и того бы, ни кто бы и не расстроился.
А народу не понятно что вколят, и потом что будет ни кому не ясно, помрешь и ладно, нет так позже добьем.
Какой смысл озвучивать вскукареки этого персонажа после всех его многочисленных обманов и лжи.
Президент уже доказал, чего стоит его слово...
Да, много было обещаний
Может сначала Алеше поставить?
Пыонер. Я уколов не боюсь - если надо уколюсь.
28.12.2020 09:49
- гость -
Он сам решит! Привыкли пресмыкаться перед героем нашего времени - белье моете, а теперича решили о его здоровье побеспокоиться?!
Дак ему не надут нашу прививку, он не достоин, он работает с иностранными спецслужбами, еще разбираться надо...
всем пофегу
тут все о
тписались кто свое слово всегда держит?
28.12.2020 11:05
- гость -
Клевещешь бездоказательно - теперича это от 2 до 5 лет!!!