Президент России Владимир Путин решил поставить прививку от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что обязательно это сделает. Он сказал, что будет прививаться, что принял такое решение и ждал завершения всех формальностей", – сказал Песков.

Ранее Песков уже говорил о том, что глава государства сам сообщит, когда решит поставить себе вакцину. Во время большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Алтайского края, сообщил, что пока не привился от коронавируса.