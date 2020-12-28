Мишустин поручил оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега"

После затопления рыболовецкого траулера "Онега" в водах Баренцева моря удалось спасти двоих человек, граждан РФ, – второго помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина.

Как пишет ТАСС, один человек найден мертвым, однако на данный момент в МЧС данную информацию не подтверждают. На поиски экипажа направлены пять судов, а Северный флот отправил в район поисковой операции самолет Ил-38.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна. Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко "взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию".

Напомним, что утром 28 декабря судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. По предварительной информации, корабль затонул из-за обледенения. 17 членов экипажа траулера, который затонул в Баренцевом море 28 декабря, по предварительным данным, погибли.

Трагедия произошла во время сильного шторма, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, однако никто не успел воспользоваться плавсредствами, и людей "буквально смыло с палубы в море".

На помощь утопающим пришли другие рыболовецкие суда, но им удалось поднять на борт живыми лишь двух членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.