Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" различаются, однако одинаково эффективны. По ее словам, первый вариант немного более реактогенный.

Как пишет РИА Новости, вице-премьер объяснила, что препараты абсолютно разные: одна – векторная на основе аденовируса, а другая – пептидная, которая сделана из трех составных частей генома COVID-19, наиболее устойчивых к мутации. При этом Голикова подчеркнула, что у обоих препаратов пока нет отрицательных отзывов по их применению.

Напомним, что с 28 декабря в Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись населения на прививки против COVID-19. Для прививания населения Алтайского края врачи используют "Спутник V".