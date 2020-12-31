Жители барнаульской многоэтажки поблагодарили дворника за труд

Жители барнаульской многоэтажки сделали подарок своему дворнику и поздравили женщину с Новым годом. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Сегодня мы от имени нашего дома 19 по улице Сухэ-Батора поздравили нашего дворника Фролову Антонину Николаевну с наступающим Новым годом!!! И вручили ей подарочный сертификат в "М.Видео" на покупку бытовой техники. Хочется, чтобы о ней узнал весь Барнаул. Благодаря ее тяжелой работе в нашем дворе в любую погоду всегда чисто и уютно. Хочется пожелать ей здоровья, счастья и исполнения желаний под Новый год", – рассказала участница сообщества.
Женщине вручили цветы и коробку конфет.
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