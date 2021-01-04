Две алтайские фуры слетели с трассы в Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Два грузовых автомобиля слетели с трассы Алтай – Кузбасс в районе города Гурьевска Кемеровской области. Hino вез из Алтайского края в сторону Кемерова парфюмерную продукцию, а Volvo – металлические запчасти.

На место происшествия выдвинулись два экипажа ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, Hino удалось вернуть на трассу довольно оперативно, а вот с большегрузным Volvo пришлось повозиться. Операция по вызволению фуры из кювета заняла четыре часа при температуре -33 градуса.

Чтобы вытащить автомобиль, потребовалось его разгрузить. Сотрудники полиции, водитель и остановившиеся автомобилисты вручную перетаскали металл из кузова, только после этого большегруз удалось вернуть на дорогу.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Бердске сотрудники ГИБДД помогли 50-ти пассажирам автобуса сообщением Барнаул – Томск.