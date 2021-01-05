В МЧС рассказали подробности о возгорании автомобиля на Власихинской

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности о пожаре, который произошел в одном из барнаульских дворов днем 5 января.

"В 9.10 утра на пульт диспетчера пожарной охраны города Барнаула поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу Власихинская, 83. К месту происшествия оперативно были направлены боевые расчёты из 2-й пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные незамедлительно приступили к тушению", — рассказали в ведомстве.

Огонь успел повредить мотор и салон автомобиля, а на тушение специалистам потребовались считанные минуты. Обошлось без пострадавших. Подробности происшествия уточняются.

Ранее об этом пожаре сообщали очевидцы в соцсетях.