В России утвердили список виноградо-винодельческих зон

Российское правительство утвердило территориальное деление виноградопригодных земель. Документ содержит наименования виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов внутри них и виноградо-винодельческих терруаров (терруар (фр. terroir) Є это сочетание природных условий, в которых растет виноград и которые определяют букет и потенциал вина перед его выдержкой). Как сообщает "Российская газета", это сделано в соответствии с требованием нового отраслевого закона о виноградарстве и виноделии.

Всего в России семь виноградо-винодельческих зон. Это Дагестан (внутри этой зоны 28 виноградо-винодельческих районов и один терруар – Дербентский), Долина Дона в Ростовской области (55 районов, один терруар – Арпачин), Долина Терека в Кабардино-Балкарии, Крым, Кубань, Северная Осетия – Алания и Ставрополье.

Напомним, что в 2020 году вступил в силу новый закон "О виноградарстве и виноделии". Он запретил использовать для производства вина импортные виноград, вино, виноградное сусло. Если производители по-прежнему будут использовать импортное сырье, то они не смогут назвать свои напитки винами.

Закон также вводит территориальное деление виноградопригодных земель. Оно утверждается и изменяется правительством по представлению местных властей.