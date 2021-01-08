Серьезное ДТП произошло на трассе Бийск – Барнаул

В Косихинском районе, неподалеку от села Налобиха, произошло серьезное ДТП. По информации подписчиков сообщества Barnaul 22, автомобили получили серьезные повреждения.

"Все, кто ехали мимо, остановились и оказывали первую помощь пострадавшим. К сожалению, есть погибший", – сообщают очевидцы.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель легкового автомобиля Honda CR-V выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan.

Водитель Honda CR-V погиб на месте происшествия. Ещё три человека получили травмы различной степени тяжести.