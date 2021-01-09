Барнаулец продает окаменелое яйцо динозавра за 200 миллионов рублей

Житель Барнаула разместил на сайте "Авито" объявление о продаже окаменелого яйца динозавра за 200 миллионов рублей.

Из описания следует, что яйцу около 200 миллионов лет. Получается, что продавец хочет получить от потенциального покупателя по одному рублю за каждый год редкой находки. Как она досталась барнаульцу – неизвестно.

Предположительно, яйцо принадлежит тероподу – наземному динозавру. Свое название тероподы получили благодаря трехпалым когтистым лапам, напоминающим звериные. Они ходили на задних лапах, что давало им ряд преимуществ – скорость бега и больший кругозор.

Первые тероподы возникли 230 млн лет назад на территории Гондваны. Ранние тероподовые ящеры заселяли территорию современной Бразилии и Аргентины. Оттуда они расселились на другие части суперконтинента Пангеи. Считается, что ящеры жили в Юрский период. К тераподом, например, относится известный Тираннозавр, который считается самым популярным динозавром в истории.