Три человека погибли на пожарах в Алтайском крае за сутки

Зимой люди чаще топят печи в частных домах, а это приводит к увеличению количества пожаров. За сутки в подобных инцидентах в регионе погибли три человека, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Утром 12 января произошел пожар в одном из домов села Верх-Бехтемир Бийского района. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, но один из жильцов погиб. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в Тогуле произошел пожар в частном доме. Инцидент также унес жизнь человека. На месте обнаружили тело 80-летней женщины.

Еще один частный дом загорелся 12 января в Рубцовске. Там без признаков жизни обнаружили 82-летнюю хозяйку дома.