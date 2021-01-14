СМИ: Минстрой планирует ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой разрабатывает законопроект, который усилит контроль за арендой жилья в России. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму до конца года, пишут "Известия".

Как отмечается, ведомство намерено запустить информационную систему учета договоров найма жилой недвижимости, которая будет интегрирована с системами ФНС. Это упростит начисление и уплату налогов для собственника, а также поможет вывести арендное жилье из серой зоны, что повысит налоговые поступления.

Тех же, кто будет уклоняться от легального способа сдачи квартир, власти намерены штрафовать.

Как отмечается, инициатива будет направлена на повышение прозрачности рынка и обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов. При этом эксперты считают, что в случае выведения жилья из серой зоны стоимость аренды может вырасти примерно на 13%.

Ранее россиянам рассказали, что покупать жилье в 2021 году лучше всего в первом квартале. В ближайшие три месяца на рынке недвижимости должно произойти замедление роста цен из-за большого количества предложений, особенно на вторичном.