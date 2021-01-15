Юная алтайская биатлонистка выиграла золото в Уфе

Алтайская биатлонистка заняла первое место в Уфе. Там проходят всероссийские отборочные соревнования на первенство мира среди спортсменов 17-18 лет.

В первой гонке Анастасия Гришина из села Алтайское уверенно победила на дистанции 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Она не допустила ни одного промаха, и более чем на полторы минуты опередила занявшую второе место Владу Шишкину из Санкт-Петербурга.

16 января алтайской Анастасии Гришиной предстоит спринтерская гонка на шесть километров, пишет "Алтайский спорт".