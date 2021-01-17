Мужчина с ножом и топором ограбил магазин в Алтайском крае

Вооруженный ножом и топором мужчина ограбил магазин в Камне-на-Оби. Продавец испугалась за свою жизнь и отдала все деньги из кассы.

Как пишет газета "Каменские известия", инцидент произошел вечером 16 января в магазине "Люкс" на улице Громова. В помещение торговой точки зашел мужчина, который потребовал деньги у продавца, угрожая холодным оружием.

После получения желаемого грабитель скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники охранного предприятия и оперативно-следственная группа. Сейчас розыском подозреваемого занимаются правоохранительные органы.