Без любопытных взглядов. Как в Барнауле работает специальный фитнес-клуб для женщин

Многие девушки годами мечтают привести свое тело в форму, но так и не приходят к желанной цели. Начать с понедельника сложно, но еще сложнее – не бросить во вторник. И дело не в лени. Занятия спортом требуют полноценной отдачи: затрат времени, перестройки питания, физических и моральных сил. Добавьте к этому некомфортный тренажерный зал, где неловкие попытки поднять штангу попадают на глаза профессиональным бодибилдерам, – и желание заниматься уходит окончательно.

В общих "тренажерках" это неизбежно: девушки, особенно неопытные, волнуются о том, как они выглядят, кто на них смотрит, что о них думают. Особенно на фоне более "прокачанной" публики. Стеснение мешает и обратиться за помощью к тренеру. Все это не добавляет желания возвращаться в зал и становится серьезным препятствием на пути к желанному телу.

Но не все знают, что в Барнауле работает несколько специальных женских тренажерных залов Body Club. Этот клуб организован женщиной, которая и сама не смогла найти зал, который подошел бы ей на все 100%, и задалась целью создать место, комфортное для женщин, только начинающих путь к спортивной форме.

"Для меня тренировки всегда были чем-то трудным; тем, на что время остается по остаточному принципу, а часто не остается вообще. Другими словами, встраивать спорт в свою жизнь мне было сложно. Я сменила много залов в попытке найти "тот самый", и в итоге – создала свой: только для женщин, чтобы полностью исключить фактор неловкости и внести максимум комфорта в тренировки", – говорит создатель Body Club.

По ее словам, даже самые занятые или далекие от спорта девушки за несколько месяцев занятий по одному разу в неделю могут ввести тренировки в привычку и достигнуть заметного результата. Поэтому в январе 2021 года Body Club вводит новый подход к работе с клиентами.

"В рамках каждого нашего абонемента теперь включено кураторство. Это значит, что за каждым клиентом, даже если он не покупает блок персональных тренировок, закреплен тренер, который поможет поставить цель и будет ежемесячно отслеживать динамику тренировок и корректировать программу. Мы уже протестировали такой формат, и он оказался даже более востребованным, чем мы ожидали", – поясняет создатель Body Club.

Результат – это важно. Но не менее важно удовольствие, которое получаешь на пути к результату. В Body Club есть все возможности, для того чтобы достичь этого баланса.

Сеть женских тренажерных залов Body Club

Адреса: Власихинская, 166 (ТЦ "Заря")

Брестская, 18 (остановка "Кинотеатр Россия")

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