Без любопытных взглядов. Как в Барнауле работает специальный фитнес-клуб для женщин

Многие девушки годами мечтают привести свое тело в форму, но так и не приходят к желанной цели. Начать с понедельника сложно, но еще сложнее – не бросить во вторник. И дело не в лени. Занятия спортом требуют полноценной отдачи: затрат времени, перестройки питания, физических и моральных сил. Добавьте к этому некомфортный тренажерный зал, где неловкие попытки поднять штангу попадают на глаза профессиональным бодибилдерам, – и желание заниматься уходит окончательно.
В общих "тренажерках" это неизбежно: девушки, особенно неопытные, волнуются о том, как они выглядят, кто на них смотрит, что о них думают. Особенно на фоне более "прокачанной" публики. Стеснение мешает и обратиться за помощью к тренеру. Все это не добавляет желания возвращаться в зал и становится серьезным препятствием на пути к желанному телу.
Но не все знают, что в Барнауле работает несколько специальных женских тренажерных залов Body Club. Этот клуб организован женщиной, которая и сама не смогла найти зал, который подошел бы ей на все 100%, и задалась целью создать место, комфортное для женщин, только начинающих путь к спортивной форме.
"Для меня тренировки всегда были чем-то трудным; тем, на что время остается по остаточному принципу, а часто не остается вообще. Другими словами, встраивать спорт в свою жизнь мне было сложно. Я сменила много залов в попытке найти "тот самый", и в итоге – создала свой: только для женщин, чтобы полностью исключить фактор неловкости и внести максимум комфорта в тренировки", – говорит создатель Body Club.
По ее словам, даже самые занятые или далекие от спорта девушки за несколько месяцев занятий по одному разу в неделю могут ввести тренировки в привычку и достигнуть заметного результата. Поэтому в январе 2021 года Body Club вводит новый подход к работе с клиентами.
"В рамках каждого нашего абонемента теперь включено кураторство. Это значит, что за каждым клиентом, даже если он не покупает блок персональных тренировок, закреплен тренер, который поможет поставить цель и будет ежемесячно отслеживать динамику тренировок и корректировать программу. Мы уже протестировали такой формат, и он оказался даже более востребованным, чем мы ожидали", – поясняет создатель Body Club.
Результат – это важно. Но не менее важно удовольствие, которое получаешь на пути к результату. В Body Club есть все возможности, для того чтобы достичь этого баланса.
Сеть женских тренажерных залов Body Club
Адреса: Власихинская, 166 (ТЦ "Заря")
Брестская, 18 (остановка "Кинотеатр Россия")
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Комментарии
а если в зал ходят мадам, которые пялятся на других девушек, тогда как?
Можно для бабёшек и отдельные маршрутки пустить
дискриминация!
Хотел спортом позаниматься, а пришлось опять бухать бухлишко
Прогорят, феминистки чертовы.
о! А мне нравится идея. Есть же барбершопы, которые созданы только для мужчин. А здесь женское пространство. Класс. Выйдем в свет уже красивыми, типа так всегда и было
типа так всегда и было
Там, кстати нет жирных коров!) там те, кто себя ценит и не выставляет напоказ
Все красотки уйдут. И зачем тогда на тренировку ходить? Тестостерон упадёт.Вчера на Власихинской в зале такую красотку наблюдал весь вечер. Волос длинный жгуче чёрный.Ярко розовый кислотный топик.Чёрные лосины. Задница просто огонь.Ресницы так и хлопают.
кстати когда в зале пашешь, вообще не видишь пялится кто-то на тебя или нет... да и это не важно, когда пришёл заниматься для себя, а не на инстафото
11:39 и создать на дорогах выделенные полосы с запретом выезда за их пределы)))
Галимый сексизм!
чтобы девушка не хотела, чтобы на неё пялились, чего то я наверно в жизни не понимаю