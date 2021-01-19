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Новости

Грузовик протаранил стелу на автозаправке в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Инцидент произошел неподалеку от Санниково
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на въезде в село Санниково. Фура протаранила стелу на АЗС.

На фото, которое опубликовали свидетели необычного происшествия, видно, что конструкция полностью разрушена. Грузовик также получил заметные повреждения. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Однако пользователи соцсетей предполагают, что водитель фуры мог не справиться с управлением или не успел остановиться.

Ранее amic.ru писал о том, что грузовик опрокинулся на бок после ДТП в Алтайском крае. Инцидент произошел между селами Огни и Новокалманка. Водитель фуры не справился с управлением. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.01.2021 16:57
- гость -

Водитель выразил протест против высоких цен

19.01.2021 17:57
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заголовок для новости "в Алтайском крае рухнули цены на бензин"

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