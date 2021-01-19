Грузовик протаранил стелу на автозаправке в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на въезде в село Санниково. Фура протаранила стелу на АЗС.

На фото, которое опубликовали свидетели необычного происшествия, видно, что конструкция полностью разрушена. Грузовик также получил заметные повреждения. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Однако пользователи соцсетей предполагают, что водитель фуры мог не справиться с управлением или не успел остановиться.

Ранее amic.ru писал о том, что грузовик опрокинулся на бок после ДТП в Алтайском крае. Инцидент произошел между селами Огни и Новокалманка. Водитель фуры не справился с управлением.