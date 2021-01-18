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Навального задержали. В чем его обвиняют и зачем он вообще сам полетел в Россию?

, ИА "Амител"
На родине оппозиционера встречали сторонники, фанаты Бузовой и полицейские
Фото: facebook.com/navalny

Фото: facebook.com/navalny

Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Германии. Больше четырех месяцев политик был на лечении за границей после своего "предполагаемого отравления", а 13 января заявил, что возвращается на родину, где объявлен в федеральный розыск. Итог: глава ФБК задержан на паспортном контроле и, кажется, не выйдет на свободу до судебного заседания, которое назначено на 29 января. Рассказываем, что происходит, почему Навальный вернулся в Москву, в чем его обвиняют и что теперь грозит оппозиционеру.

1
За что задержали Навального?

За то, что нарушал свой испытательный срок по уголовному делу "Ив Роше". Напомним, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили у ООО "Ив Роше Восток" свыше 26,7 миллиона рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) в размере более 4,4 миллиона рублей. В итоге в 2014 году Навального приговорили к трем с половиной годам условно. В течение пяти лет политик должен был отмечаться у инспектора два раза в месяц.

Однако находясь на лечении в Германии, глава ФБК этого не делал. Хотя во ФСИН уверяют, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и раньше. Поэтому ведомство попросило суд заменить политику условный срок на реальный.

Кроме того, пока оппозиционер был в Берлине, в России на него завели новое уголовное дело. По версии следователей, Навальный растратил деньги нескольких коммерческих фондов, в том числе своего Фонда борьбы с коррупцией. Но в данный момент основанием для задержания послужило именно дело "Ив Роше".

То, что политика в России планируют задержать, стало известно за несколько дней до его прилета. А потому Навальный и его сторонники вряд ли рассчитывали на теплый прием. Сотрудники ФБК и ряд СМИ рассматривали несколько возможных сценариев возвращения политика домой. Задержание называли в числе самых вероятных.

2
Зачем он тогда вообще вернулся в Россию?

Навальный утверждает, что хочет жить в России, поскольку другого дома у него нет и никогда не было.

"Приехать в Германию – это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить. Наверное, я почти здоров. Все, что можно долечить, я смогу долечить дома", – сказал Навальный у себя в Instagram, когда объявил о возвращении в Россию.

Уголовные дела против себя политик назвал сфабрикованными. По словам Навального, власти таким образом стараются сделать все, чтобы не пустить его на родину. Но оппозиционера, судя по всему, это не очень волнует.

3
Что теперь грозит оппозиционеру?

Как минимум – лишение свободы до 29 января. А в "перспективе" – три с половиной года реального срока. Того, который ему назначили условно по делу "Ив Роше". Такое наказание для политика требует московское УФСИН.

"17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", – говорится в сообщении.

Сейчас Навальный находится во втором отделе в УВД Химки. Об этом у себя в Twitter сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади. И добавил, что его как защитника с нотариальной доверенностью к оппозиционеру пока не пускают. Какое наказание грозит политику по новому уголовному делу и как с ним вообще обстоят дела – пока неясно.

4
Что Навальный успел сказать перед задержанием?
Что он очень счастлив вернуться домой. "Это мой лучший день за последние пять месяцев", – успел сказать оппозиционер.

"Я не боюсь. Я с нормальным чувством иду на погранконтроль. Выйду и поеду домой. Я знаю, что я прав. Не только правда на моей стороне, но и суд. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", – рассказал Навальный журналистам в Шереметьево перед паспортным контролем. 

Через несколько минут после этого политика задержали.

5
Как на задержание отреагировали другие страны?
Действия московских правоохранителей уже успели осудить МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Заявление опубликовал у себя в Twitter министр иностранных дел Эстонии Эдгарс Рынкевич.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", – говорится в совместном заявлении

Недопустимым задержание Навального назвал и глава Европейского совета Шарль Мишель. Политик призвал, чтобы российского оппозиционера немедленно освободили. 

Того же потребовал и советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена, Джейк Салливан. Американский чиновник написал у себя в Twitter, что атаки Кремля на Навального не только нарушают его человеческие права, но и оскорбляют свободы всех россиян.

6
А что говорят российские власти?

На данный момент – ничего. О задержании Навального пока высказался только пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И то – сказал, что в отпуске и ничего о ситуации не знает.

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", – ответил он на вопрос журналистов издания "Подъем".

7
Стоп, но при чем тут Бузова?

Изначально рейс "Победы", на котором летел Навальный, должен был приземлиться во Внуково. 17 января сторонники Навального, активисты и журналисты планировали встречать политика в аэропорту. Но в последний момент самолет решили сажать в Шереметьево. Как заявили во Внуково, взлетно-посадочная полоса оказалась недоступной из-за поломки снегоуборщика.

А во Внуково тем временем собралось около сотни фанатов певицы Ольги Бузовой с плакатами "С возвращением, красавица!". Как оказалось, звезда эстрады тоже должна была прилететь в этот аэропорт. Правда, как она заявила у себя в Instagram, о ее прилете знало всего несколько человек. А потому в ряде СМИ полагают, что "фанаты Бузовой" – нанятые люди, которые должны были всячески мешать встрече Навального.

Накануне прилета к Внуково стянули автозаки. По оценке проекта "Белый счетчик", всего встречать Навального в аэропорту собралось около двух тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", всего в Москве задержали 58 человек – 55 во Внуково и три – в Шереметьево. В их числе: Любовь Соболь, Руслан Шаведдинов и другие сотрудники ФБК.

8
Я немного в танке... А зачем Навальный вообще улетал в Германию?

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а после госпитализации оппозиционер впал в кому. Тогда же появилась версия, что в Сибири политика могли отравить.

22 августа Навального перевезли на лечение в клинику "Шарите" в Берлине. Германские врачи заявили, что оппозиционера могли отравить боевым отравляющим веществом группы "Новичок". Придя в себя, политик присоединился к расследованию изданий Bellingcat и Insider. В видео на своем YouTube-канале Навальный рассказал, что над его отравлением работала целая группа сотрудников ФСБ. Информацию он подтвердил биллингами телефонных номеров правоохранителей.

Позднее, во время своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что это все неправда. Хоть и признал, что за Навальным "приглядывает" ФСБ: поскольку тот наверняка сотрудничает с ЦРУ. "Хотели бы убить – убили бы", – прокомментировал он ситуацию.

Позднее Навальный выпустил еще одно видео, в котором говорил по телефону якобы с сотрудником ФСБ и своим "отравителем". Собеседник больше 40 минут обсуждал с оппозиционером детали покушения. В ФСБ это видео назвали фейком.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

18.01.2021 11:47
- гость -

Судя по видео "задержания" - это скорее похищение используя своё служебное положение. Чё так упорно адвоката то не пустили, чтобы не было свидетелей противоправных действий в отношении Навального?

18.01.2021 11:54
- гость -

Предлог для задержания явно надуманный, просто прессуют по беспределу

18.01.2021 11:59
- гость -

Вопрос один - почему это не было сделано 3-5 лет назад? Отсюда и непонятки у некоторых - а почему он постоянно нарушал закон, а наказание последовало только сейчас? Объяснять тупой школоте, что всегда есть последняя капля, которая переполняет чашу, бесполезно.

18.01.2021 12:00
Гость

Смелый поступок Алексея вызывает восхищение.

18.01.2021 12:02
- гость -

Власти Германии довезли до самолёта, посадили и отправили. Похоже на депортацию.

18.01.2021 12:06
- гость -

Боится власть Навального, вот и устраняет! У Путина прошлое тоже запятнано, да и сейчас он врет народу и творит беспредел!

18.01.2021 12:08
АБОРИГЕН

Российская власть в лице Путина и его банды продолжает позориться на весь мир. А всё из-за неконтролируемого желания оставаться у власти до самой смерти. По явным фактам отравления российская власть ничего не предпринимает, даже после того как работу следственного комитета сделали журналисты и предоставили факты. При этом предпринимаются во истину героические усилия чтобы высосать из пальца надуманный повод для ареста оппозиционного политика. Усатое чучело Песков, на этом фоне несёт полную ахинею выставляя себя идиотом.

18.01.2021 12:12
- гость -

18.01.2021 12:06
- гость -
Боится власть Навального, вот и устраняет! У Путина прошлое тоже запятнано, да и сейчас он врет народу и творит беспредел!

Напишите заявление в прокуратуру, подайте в суд на власть. Если на уровне, бабушки на скамейки говорили, тогда пишите в спортлото

18.01.2021 12:17
- гость -

Если регулярно просматривать флайтрадар, то можно будет заметить, что ежедневно на запад или с запада летает минимум десять частных бизнесджетов наших бессменных "патриотов".
В этом вся суть нашей власти, которая здесь огребает, а вывозит "заработанное" на запад в качестве дани и контрибуции и в свои поместья и замки, где наши "патриоты" живут как цари иудейские.
Поэтому они так цепляются за власть. И пока здесь есть ещё что грабить, "патриоты" будут жестоко подавлять любые выступления против себя.

18.01.2021 12:18
Агрессивная Реальность

А вот если б его не задерждали - то поднялся бы вой, что наши правоохранители слабые, не могут выполнять свои обязанности и так далее.

А по факту: Нарушение условий условного срока было? Было!
До суда задержали правомерно (с точки зрения текущего законодательства? ) Правомерно.

Так что же вы, либерастическая масса, радеющая за верховенство закона, возмущаетесь???

18.01.2021 12:21
Мимопроходящий

А вот главный менеджер ИвРоше в России неоднократно указывал, что у ИвРоше претензий к Навальному нет! Но наши власти упорно утверждают, что "Нет! У Вас - у ИвРоше претензии есть!"

18.01.2021 12:26
друк

мамкины революционеры в бешенстве

18.01.2021 12:31
Сибиряк.

Для 18.01.2021 12:12

В России подать заявление на власть в суд и прокуратуру, значит тоже самое, что написать в спортлото. Хотя, спортлото просто откажет в выиграше, а вот суд за подобную вольность, огорчит гораздо серьёзней.
Никогда не был реальным сторонником Алексея Навального, но после такого пиара со стороны ЕР, я твёрдо на его стороне.

18.01.2021 12:37
- гость -

чё-то ни чего в сабже не нашёл про стажировку Навального со своим другом Волковым в Йельском университете?!.
и то что он не подпускает ни кого к себе и своим делам близко - это тоже настораживает...
также наводит на не хорошие размышления его неуловимая подруга из Англии...
а то что отравили и отпустили лечиться за границу, это только оболваненные болваны не способны критически анализировать...
Если Алёшеньку надолго закрыли, то вложенные в него западом (читай Соросом) деньги начнёт отрабатывать его суженная - ни чего не напоминает? тем более на этом можно выжать пару слёз у романтической молодёжи...
откуда у Навального снимки с воздуха в запретных для полётов зонах? это дрон или спутник? если дрон (с отличным качеством), то скорее всего не допустили бы. если спутник (в ухудшенном качестве), то откуда такой доступ?
а вообще, изучите историю Джинджича! и тогда поймёте кто такой Навальный...

18.01.2021 12:41
- гость -

Любители стучать по клавишам. Жалко лёшика, пошлите денег, они ему нужны. Хотите действия, направьте документы в мэрию на митинг, разрешать, идите машите плакатами на морозе))

18.01.2021 12:42
- гость -


18.01.2021 12:12
- гость -
Путин обещал не поднимать пенсионный возраст пока он президент! Однако, наплевав на свое обещание, подписал указ. Вам мало? Или он тоже на скамейке бабушке говорил?
Президент своими действиями "плюнул в лицо" своим избирателям! Вот пускай он на меня в суд подаст если это не правда!

18.01.2021 12:44
Сибиряк.

Агрессивная реальность, меня не арест возмущает, а то, как власть это сделала. Влажки и знаки предупреждения были выставлены заранее и довольно чётко и то, что его примут было понятно сразу. Но зачем эти выкрутасы с Шереметьево и не допуск адвоката.
А что касается либерастической массы, так эти ребята в 91-м силами нескольких десятков тысяч Союз на уши поставили и не вздрогнули, пока Алтай и прочии дружно отписывались в поддержку ГКПЧ.

18.01.2021 12:44
- гость -

18.01.2021 12:08
АБОРИГЕН

Российская власть в лице Путина и его банды продолжает позориться на весь мир.

Я так понял методичку на мыло скинули. Борцун с режимом. Так и не ответили про дачу под Киевом, с неё вещаете?

18.01.2021 12:47
- гость -

12:37
Сегодня утром, обнаружил на стене дома надпись чем то коричневым "Джинджич грядёт" . Это знак? Послание? Предупреждение? Что делать в таких случаях? Я волнуюсь.

18.01.2021 12:48
- гость -

В России подать заявление на власть в суд и прокуратуру, значит тоже самое,
--------------
а где не так?
вам америка со своей хвалёной демократией всё наглядно на своих выборах показала!!!
а если в европе нужно будет что-то подобное проделать - сделают и глазом не моргнут! время ещё не пришло в европе... пока им хватает всего что отсюда тащат: полезные ископаемые, мозги, и деньги за всё это тоже к ним улетают - чё так не жить?! можно и кредиты под 2% и на пенсии вокруг света...
а что бы это случайно не сломалось: они навального выучили, вылечили, информацией и технологиями снабдили - нате получайте! революционера **енова!? а все тут и рады - уши развесили: Ура! Алёшенька!!!
а вы почитайте за что он топит? он менять-то ни чего не собирается! он только хочет "порядок навести"!!! т.е. всё что сейчас только в его исполнении и с удвоенной силой...
оно вам надо?

18.01.2021 12:49
Кость

Да кому он нафиг нужен. Нужно было вообще правоохранителям на него внимание не обращать ... Тоже мне деятель.. Таких персон, привлекающих к себе внимание, сейчас много. Властям не стоит заморачиваться на их болтовне. Предположить даже что он до власти дорвется. Обязательно против него появится такой же оппозиционер. Болталогией заниматься не сложно, а как на деле, так в кусты.

18.01.2021 12:51
- гость -

А по факту: Нарушение условий условного срока было? Было!

В смысле было?! Его жена даже разрешение на вылет в Германию запрашивала. Разрешили! Если это нарушение и было, то точно не Навального за это наказывать надо)

18.01.2021 12:51
- гость -

если дрон (с отличным качеством), то скорее всего не допустили бы. если спутник (в ухудшенном качестве), то откуда такой доступ?

Ему помог Джинджич сидя верхом на спутнике. У всей семьи Джинджичей есть доступ ко спутникам. А дрон бы обязательно сбили, да. Из Бука.

18.01.2021 12:53
- гость -

нате получайте! революционера **енова!? а все тут и рады - уши развесили: Ура! Алёшенька!!!
а вы почитайте за что он топит? он менять-то ни чего не собирается! он только хочет "порядок навести"!!! т.е. всё что сейчас только в его исполнении и с удвоенной силой...
оно вам надо?

И в чём же его революционность? В чём притаился сам Джинджич?

18.01.2021 12:54
Гость

Всё. Хватит церемониться с этим ..гражданином. Больно много ему позволяли. И ещё пускай ответит за санкции на страну из за его провокаций. Припаять измену Родине. Правильно сказал президент, хотели бы отравить- отравили бы.

18.01.2021 12:55
- гость -

18.01.2021 12:48
- гость -
Не надо им объяснять про Европу и Америку, "это другое". Всё примут от них, даже если плётками бить будут, это демократично)) Клиника. Там свет, здесь тьма.

18.01.2021 12:55
- гость -

А по факту: Нарушение условий условного срока было? Было!
До суда задержали правомерно (с точки зрения текущего законодательства? ) Правомерно.
________________________________

Хищение миллиардов Сердюкова с его амазонками было? Было. Так что его не посадили?
Вот и получается, что принципиальность избирательная.

18.01.2021 12:57
- гость -

18.01.2021 12:54
Чет я не пойму, Гость, то Вы умиляетесь лешенькину приезду до кипятка, то хулите его.Вы уж определитесь, Вы за Россию, или против.

18.01.2021 12:57
- гость -

Ты о каких "предоставленных фактах" лапочешь,аборигеша?

18.01.2021 13:00
- гость -

18.01.2021 12:57
- гость -
Нашли на кого обращать внимание.аборигеша всегда лопочет то, что вещает Запад, от и до, буква в букву, так что не стоит даже читать его "мысли", все равно они не его.

18.01.2021 13:01
- гость -

Лехаиму необходимо по суду штраф Пригожину выплатить.88 миллионов.

18.01.2021 13:01
- гость -

«Мы сидели недавно с Навальным и обсуждали, как мы будем природное российское достояние «Газпром» и «Роснефть» продавать по частям. Все согласились, что это потребует нескольких лет на подготовку, и очень правильные банкиры должны быть, чтобы бюджет получил максимальную цену», – сказал Чичваркин.
что ещё нужно?

18.01.2021 13:02
- гость -

оно вам надо?

Надо!

18.01.2021 13:02
- гость -

ok(тчк)ru-video-2213946788484
замените тире на слэш и тчк на точку и вуаля...

18.01.2021 13:03
- гость -

Сегодня утром встал и обнаружил, что у меня болит Джинджич. Подержал его под холодной водой, он уменьшился в размерах, но болеть не перестал. Что делать?

Кстати, а за какие санкции ненавидят Навального?

18.01.2021 13:03
Сибиряк.

Если Навального отравили его же иностранные кураторы, то что мешает ребятам с Лубянки возбудить по факту отравления уг.дело, раскрутить всё с Томска и до якобы фейка с ФСБешником и доказав отсутствие патриотизма и продажную сущность Алексея, раздать всем положенное. Вот только наивно-издевательский вопрос Пескова о месте ареста Навального наглядно демонстрирует обратное. А встречающая его школота, это будущее России, хотят этого последователи Сечина и Ко или нет.

18.01.2021 13:03
- гость -

Надо!
----------
с вами всё ясно - расстрелять.

18.01.2021 13:10
- гость -

13:01
- гость -
что ещё нужно?

Вы так говорите, как будто эти 2 компании принадлежат вам. А что сделал бы Джинджич?

18.01.2021 13:14
- гость -

"нескольких лет на подготовку, и очень правильные банкиры должны быть"
--------------------
несколько лет - за счёт бюджета, что бы продать!?
очень правильные банкиры - с точки зрения буржуина это какие?!

18.01.2021 13:15
М

Получается западные хозяева оставили его пока в живых, то бишь живой пока полезнее чем мертвый. Хотя конечно добавил он им головной боли, особенно бабе (Ан-)Гале. И то хорошо)
Очевидный плюс всего действа - значительно больше людей определились со своим негативным отношением к Лёше. С другой стороны не отрицаю его полезную (по части шума) для Путина роль - по чистке рядов, действительно некоторым поскромнее надо быть.

18.01.2021 13:15
- гость -

бы Джинджич?
----------------
смейся, смейся... или ты эту фамилию наизусть учишь? ну учи, учи - скоро понадобиться...

18.01.2021 13:22
- гость -

13:15
М
Дяденька, а у вас суверенитет по штанине течёт.

18.01.2021 13:28
Гость

Ну все чипушило до бегался, сейчас трешку впаяют, последнее здоровье там оставишь. Его итак мало осталось после псевдо отравления новичком.

18.01.2021 13:39
- гость -

18.01.2021 13:22
- гость -
Не смотри в зеркало по понедельникам.

18.01.2021 13:41
гiсть

Бузова - человек Собачка)))

18.01.2021 13:42
- гость -


18.01.2021 12:51
- гость -

Его жена даже разрешение на вылет в Германию запрашивала. Разрешили!

Всё верно, и отсрочили явки до выздоровления. Шарите и сам Навальный подтвердили выздоровление 23 сентября. Соответственно с этого числа будь добр, но отметься. Не явился, будь добр "присаживайся". Это работает со всеми гражданами нашей страны, чем Навальный то лучше остальных?

18.01.2021 13:46
гость

Навального в президенты!!!

18.01.2021 13:48
- гость -

18.01.2021 13:15
М

Очевидный плюс всего действа - значительно больше людей определились со своим негативным отношением к Лёше.


Скорее наоборот, те кто был равнодушен к Навальному увидели наконец всю мерзость нынешней власти. Так что этот арест нанес вред твоему путину.
И еще, твоя буква М, это известное название твоего родича владимира соловьева?

18.01.2021 13:48
- гость -

18.01.2021 13:42
- гость -
Он (навальный) политик №1 из ста тридцати двух никому не нужных,остальные сто тридцать один никому не известны.

18.01.2021 14:06
- гость -

18.01.2021 13:46
гость
Навального в президенты!!!

Судим, не пройдёт, закон о выборах сначала измени))) Ещё один лозунг дам, Л Соболь в премьеры, жену в думу)))

18.01.2021 14:10
- гость -

Как сообщила Billd навальные не регистрировались на рейс. Их зарегистрировали трое сотрудников федеральной полиции в 12;48 по местному времени. Документы на регистрацию сотрудники принесли в специальном ящике.

18.01.2021 14:17
- гость -


18.01.2021 14:10
- гость -

Как сообщила Billd навальные не регистрировались на рейс. Их зарегистрировали трое сотрудников федеральной полиции в 12;48 по местному времени. Документы на регистрацию сотрудники принесли в специальном ящике.


Так это что получается, немцы его не провожали, а экстрадировали?))

18.01.2021 14:41
- гость -

Наскучил этот овальный, не интересно уже. Давно садить нужно было

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