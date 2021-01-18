Навального задержали. В чем его обвиняют и зачем он вообще сам полетел в Россию?

За что задержали Навального?

За то, что нарушал свой испытательный срок по уголовному делу "Ив Роше". Напомним, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили у ООО "Ив Роше Восток" свыше 26,7 миллиона рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) в размере более 4,4 миллиона рублей. В итоге в 2014 году Навального приговорили к трем с половиной годам условно. В течение пяти лет политик должен был отмечаться у инспектора два раза в месяц.

Однако находясь на лечении в Германии, глава ФБК этого не делал. Хотя во ФСИН уверяют, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и раньше. Поэтому ведомство попросило суд заменить политику условный срок на реальный.

Кроме того, пока оппозиционер был в Берлине, в России на него завели новое уголовное дело. По версии следователей, Навальный растратил деньги нескольких коммерческих фондов, в том числе своего Фонда борьбы с коррупцией. Но в данный момент основанием для задержания послужило именно дело "Ив Роше".

То, что политика в России планируют задержать, стало известно за несколько дней до его прилета. А потому Навальный и его сторонники вряд ли рассчитывали на теплый прием. Сотрудники ФБК и ряд СМИ рассматривали несколько возможных сценариев возвращения политика домой. Задержание называли в числе самых вероятных.